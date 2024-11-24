Мужчина скончался 24 ноября
В Тюмени умер фотограф и волейболист Евгений Ковязин. Об этом написали в группе федерации волейбола Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Также информацию разместил местный фотограф Александр Маклаков.
«Вчера вечером ушел из жизни мой друг Евгений Ковязин. Пусть земля тебе будет пухом. Прощание пройдет в четверг в 13:00 в ритуальном зале Патрушева», — написал Маклаков в своих соцсетях.
Как сообщили в группе федерации, мужчина был большим энтузиастом волейбола. Причины смерти Евгения не указаны.
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