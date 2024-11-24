24 ноября 2024

В Тюмени умер фотограф и волейболист

Умер фотограф и волейболист из Тюмени Евгений Ковязин
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скончался 24 ноября
Мужчина скончался 24 ноября Фото:

В Тюмени умер фотограф и волейболист Евгений Ковязин. Об этом написали в группе федерации волейбола Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Также информацию разместил местный фотограф Александр Маклаков.

«Вчера вечером ушел из жизни мой друг Евгений Ковязин. Пусть земля тебе будет пухом. Прощание пройдет в четверг в 13:00 в ритуальном зале Патрушева», — написал Маклаков в своих соцсетях.

Как сообщили в группе федерации, мужчина был большим энтузиастом волейбола. Причины смерти Евгения не указаны. 

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В Тюмени умер фотограф и волейболист Евгений Ковязин. Об этом написали в группе федерации волейбола Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Также информацию разместил местный фотограф Александр Маклаков. «Вчера вечером ушел из жизни мой друг Евгений Ковязин. Пусть земля тебе будет пухом. Прощание пройдет в четверг в 13:00 в ритуальном зале Патрушева», — написал Маклаков в своих соцсетях. Как сообщили в группе федерации, мужчина был большим энтузиастом волейбола. Причины смерти Евгения не указаны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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