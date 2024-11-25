В Кремле ответили на готовность США работать над завершением конфликта на Украине

Песков: в Кремле не видят у Байдена намерения завершить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Мы видим устремления команды Трампа, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отреагировали на намерение команды избранного президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству с действующим лидером страны Джо Байденом, чтобы завершить конфликт на Украине в текущем году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слово «мир» активно используется сторонниками Трампа, в то время как действующая администрация США не проявляет подобной инициативы.

«Да, это заявление удалось увидеть. Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности, слово „мир“ звучит из их уст», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что в то же время у действующей администрации подобные слова не произносятся. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что команда Трампа начнет сотрудничество с действующей администрацией для урегулирования конфликта на Украине уже в этом году. Об этом заявлял республиканец Майк Уолтц из Флориды.

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В Кремле отреагировали на намерение команды избранного президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству с действующим лидером страны Джо Байденом, чтобы завершить конфликт на Украине в текущем году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слово «мир» активно используется сторонниками Трампа, в то время как действующая администрация США не проявляет подобной инициативы. «Да, это заявление удалось увидеть. Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности, слово „мир“ звучит из их уст», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что в то же время у действующей администрации подобные слова не произносятся. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что команда Трампа начнет сотрудничество с действующей администрацией для урегулирования конфликта на Украине уже в этом году. Об этом заявлял республиканец Майк Уолтц из Флориды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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