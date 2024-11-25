Песков: в Кремле не видят у Байдена намерения завершить конфликт на Украине

Мы видим устремления команды Трампа, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отреагировали на намерение команды избранного президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству с действующим лидером страны Джо Байденом, чтобы завершить конфликт на Украине в текущем году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слово «мир» активно используется сторонниками Трампа, в то время как действующая администрация США не проявляет подобной инициативы.

«Да, это заявление удалось увидеть. Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности, слово „мир“ звучит из их уст», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что в то же время у действующей администрации подобные слова не произносятся. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что команда Трампа начнет сотрудничество с действующей администрацией для урегулирования конфликта на Украине уже в этом году. Об этом заявлял республиканец Майк Уолтц из Флориды.