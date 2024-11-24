Житель Перми разбился насмерть, упав на козырек подъезда в Мотовилихинском районе Перми. Видеозапись с места событий опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь |новости».
«Упал человек на козырек подъезда. Микрорайон Садовый», — написал автор видеозаписи в посте. Местные жители сообщили URA.RU, что трагедия произошла вечером 24 ноября.
По словам очевидцев, выпавший из окна мужчина скончался на месте. На вид ему было около 50 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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