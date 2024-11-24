24 ноября 2024

Пермяк разбился насмерть, упав на козырек подъезда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина упал на козырек подъезда
Мужчина упал на козырек подъезда Фото:

Житель Перми разбился насмерть, упав на козырек подъезда в Мотовилихинском районе Перми. Видеозапись с места событий опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь |новости».

«Упал человек на козырек подъезда. Микрорайон Садовый», — написал автор видеозаписи в посте. Местные жители сообщили URA.RU, что трагедия произошла вечером 24 ноября.

По словам очевидцев, выпавший из окна мужчина скончался на месте. На вид ему было около 50 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Обновлено:

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Житель Перми разбился насмерть, упав на козырек подъезда в Мотовилихинском районе Перми. Видеозапись с места событий опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь |новости». «Упал человек на козырек подъезда. Микрорайон Садовый», — написал автор видеозаписи в посте. Местные жители сообщили URA.RU, что трагедия произошла вечером 24 ноября. По словам очевидцев, выпавший из окна мужчина скончался на месте. На вид ему было около 50 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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