Пермяков предупредили о схеме обмана с трудовым стажем

МФЦ Пермского края предупреждает жителей о новом всплеске мошенничества
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МФЦ предупреждает о новом всплеске мошенничеств
МФЦ предупреждает о новом всплеске мошенничеств Фото:

В call-центр пермского МФЦ начали поступать обращения жителей, связанные с жалобами на звонки мошенников. Телефонные аферисты представляются сотрудниками центров, сообщают о наличии у заявителя неучтенного трудового стажа и необходимости внести изменения.

«Гражданам якобы от имени сотрудников МФЦ поступает звонок или смс, в котором сообщается о наличии на их имя невостребованных документов (при этом указывается адрес реального офиса и сотрудника МФЦ). Далее просят продиктовать номер из пришедшего на телефон СМС», — говорится на сайте краевого МФЦ. В таких сообщениях содержится код для доступа к личному кабинету гражданина на Госуслугах.

На самом деле, сотрудники МФЦ никогда не запрашивают информацию из СМС-сообщений и персональные данные. Если вам позвонили и попросили такие данные — это мошенники.

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В call-центр пермского МФЦ начали поступать обращения жителей, связанные с жалобами на звонки мошенников. Телефонные аферисты представляются сотрудниками центров, сообщают о наличии у заявителя неучтенного трудового стажа и необходимости внести изменения. «Гражданам якобы от имени сотрудников МФЦ поступает звонок или смс, в котором сообщается о наличии на их имя невостребованных документов (при этом указывается адрес реального офиса и сотрудника МФЦ). Далее просят продиктовать номер из пришедшего на телефон СМС», — говорится на сайте краевого МФЦ. В таких сообщениях содержится код для доступа к личному кабинету гражданина на Госуслугах. На самом деле, сотрудники МФЦ никогда не запрашивают информацию из СМС-сообщений и персональные данные. Если вам позвонили и попросили такие данные — это мошенники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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