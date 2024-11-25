МФЦ предупреждает о новом всплеске мошенничеств

В call-центр пермского МФЦ начали поступать обращения жителей, связанные с жалобами на звонки мошенников. Телефонные аферисты представляются сотрудниками центров, сообщают о наличии у заявителя неучтенного трудового стажа и необходимости внести изменения.
«Гражданам якобы от имени сотрудников МФЦ поступает звонок или смс, в котором сообщается о наличии на их имя невостребованных документов (при этом указывается адрес реального офиса и сотрудника МФЦ). Далее просят продиктовать номер из пришедшего на телефон СМС», — говорится на сайте краевого МФЦ. В таких сообщениях содержится код для доступа к личному кабинету гражданина на Госуслугах.
На самом деле, сотрудники МФЦ никогда не запрашивают информацию из СМС-сообщений и персональные данные. Если вам позвонили и попросили такие данные — это мошенники.
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