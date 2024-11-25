Глава Тюмени Афанасьев занял место губернатора ХМАО в президиуме «Единой России»

В Тюмени по итогам партийной конференции «Единой России» была изменена десятая часть совета реготделения партии и состав президиума. Как рассказал URA.RU секретарь тюменского реготделения Андрей Артюхов, ротации внутри совета позволяют его усилить. В состав президиума вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев, заняв место своего предшественника и губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
«Ротация кадров — это плановая процедура, которая прописана в Уставе партии. Таким образом, за пять лет обновляется как минимум 50% численности политсоветов разного уровня. Обновление позволяет усилить политсовет новыми силами, способствует появлению новых идей и проектов», — рассказал URA.RU Андрей Артюхов.
В обновленный состав президиума вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев и руководитель регисполкома «Офицеры России» Александр Сукаченко. Они сменили там губернатора ХМАО Руслана Кухарука и экс-депутата тюменской гордумы Антона Терехина. Мэр Тобольска Петр Вагин, глава Тюменского района Ольга Зимина были избраны в состав совета тюменского реготделения «Единой России».
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