Глава Тюмени Афанасьев занял место губернатора ХМАО в президиуме «Единой России»

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Глава Тюмени максим Афанасьев вошел в состав президиума тюменского реготделения «Единой России»
Глава Тюмени максим Афанасьев вошел в состав президиума тюменского реготделения «Единой России» Фото:

В Тюмени по итогам партийной конференции «Единой России» была изменена десятая часть совета реготделения партии и состав президиума. Как рассказал URA.RU секретарь тюменского реготделения Андрей Артюхов, ротации внутри совета позволяют его усилить. В состав президиума вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев, заняв место своего предшественника и губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

«Ротация кадров — это плановая процедура, которая прописана в Уставе партии. Таким образом, за пять лет обновляется как минимум 50% численности политсоветов разного уровня. Обновление ­ позволяет усилить политсовет ­ новыми силами, способствует появлению новых идей и проектов», — рассказал URA.RU Андрей Артюхов.

В обновленный состав президиума вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев и руководитель регисполкома «Офицеры России» Александр Сукаченко. Они сменили там губернатора ХМАО Руслана Кухарука и экс-депутата тюменской гордумы Антона Терехина. Мэр Тобольска Петр Вагин, глава Тюменского района Ольга Зимина были избраны в состав совета тюменского реготделения «Единой России».

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В Тюмени по итогам партийной конференции «Единой России» была изменена десятая часть совета реготделения партии и состав президиума. Как рассказал URA.RU секретарь тюменского реготделения Андрей Артюхов, ротации внутри совета позволяют его усилить. В состав президиума вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев, заняв место своего предшественника и губернатора ХМАО Руслана Кухарука. «Ротация кадров — это плановая процедура, которая прописана в Уставе партии. Таким образом, за пять лет обновляется как минимум 50% численности политсоветов разного уровня. Обновление ­ позволяет усилить политсовет ­ новыми силами, способствует появлению новых идей и проектов», — рассказал URA.RU Андрей Артюхов. В обновленный состав президиума вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев и руководитель регисполкома «Офицеры России» Александр Сукаченко. Они сменили там губернатора ХМАО Руслана Кухарука и экс-депутата тюменской гордумы Антона Терехина. Мэр Тобольска Петр Вагин, глава Тюменского района Ольга Зимина были избраны в состав совета тюменского реготделения «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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