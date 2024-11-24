Чиновники и специалисты в ЯНАО сядут за парты для освоения методологии работы с молодежью

В Салехарде (ЯНАО) с 1 января 2025 года откроется методологический центр «Я молод». Его задача — обучить чиновников и специалистов работать с молодежью, сообщил директор департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.
«Аспекты его работы — проведение образовательных программ для специалистов отрасли, сегодня системно мы таких программ не ведем. Второе — разработка методологии для кружков и секций (клубных молодежных формирований). Силами специалистов будут разработаны программы для вожатых, волонтеров и других специалистов», — сообщил Наиль Хайруллин в эфире, транслировавшемся на странице правительства округа в VK.
Методологический центр реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ямал должен стать витриной национального проекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!