24 ноября 2024

Чиновники и специалисты в ЯНАО сядут за парты для освоения методологии работы с молодежью

В Салехарде откроется методологический центр «Я молод»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое учреждение молодежной политики откроется в ЯНАО
Новое учреждение молодежной политики откроется в ЯНАО Фото:

В Салехарде (ЯНАО) с 1 января 2025 года откроется методологический центр «Я молод». Его задача — обучить чиновников и специалистов работать с молодежью, сообщил директор департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Аспекты его работы — проведение образовательных программ для специалистов отрасли, сегодня системно мы таких программ не ведем. Второе — разработка методологии для кружков и секций (клубных молодежных формирований). Силами специалистов будут разработаны программы для вожатых, волонтеров и других специалистов», — сообщил Наиль Хайруллин в эфире, транслировавшемся на странице правительства округа в VK. 

Методологический центр реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ямал должен стать витриной национального проекта.

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В Салехарде (ЯНАО) с 1 января 2025 года откроется методологический центр «Я молод». Его задача — обучить чиновников и специалистов работать с молодежью, сообщил директор департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Аспекты его работы — проведение образовательных программ для специалистов отрасли, сегодня системно мы таких программ не ведем. Второе — разработка методологии для кружков и секций (клубных молодежных формирований). Силами специалистов будут разработаны программы для вожатых, волонтеров и других специалистов», — сообщил Наиль Хайруллин в эфире, транслировавшемся на странице правительства округа в VK.  Методологический центр реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ямал должен стать витриной национального проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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