Перерезав горло девушке на Эльмаше, екатеринбуржец хотел «залечь на дно»

Перерезав горло девушке на Эльмаше, екатеринбуржец пошел в сторону Алапаевска

После расправы мужчина сначала ехал на машине, потом шел пешком, чтобы скрыться Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета На Эльмаше девушке перерезали горло

Аркадий П., перерезавший горло девушке на Эльмаше (Екатеринбург), намеревался после убийства залечь на дно, чтобы не попасть в руки полиции. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

«С места ЧП предполагаемый душегуб ретировался на легковом автомобиле „Шкода“. Через некоторое время он бросил иномарку и отправился пешком, чтобы „залечь на дно“. В минувшее воскресенье [24 ноября] в районе 79-го километра Николо-Павловской дороги сыщики уголовного розыска и инспекторы Госавтоинспекции его вычислили и задержали», — объяснил полковник.

37-летний мужчина в роковой день пришел по делу к своей бывшей жене. Во дворе дома он повстречал ее сестру, 27-летнюю Юлию. Как объяснил он позже, «голоса в голове», возникшие после длительного запоя, велели ему убить девушку. «Выхватил колюще-режущий предмет и полоснул им по горлу гражданки. Ранение оказалось смертельным. Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал, когда она уже не подавала признаков жизни», — описал Горелых.

Сейчас следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР области ведется работа по раскрытию преступления. Орудие убийства — хозяйственный нож — найдено в лесополосе. Подозреваемого ждет психиатрическая проверка на предмет вменяемости.

Подозреваемый не отрицает вину в убийстве Фото: СКР Свердловской области

Мужчина на допросе все свалил на запой и голоса в голове Фото: СКР Свердловской области