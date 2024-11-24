24 ноября 2024

Студент Тюменского государственного университета совершил самоубийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший учился на третьем курсе вуза
Погибший учился на третьем курсе вуза Фото:

Студент третьего курса Тюменского государственного университета (ТюмГУ, Тюмень, Тюменская область) покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«ЧП произошло на прошлой неделе. Сверстники говорят, что при жизни он был веселым, открытым и активным человеком», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе ТюмГУ подтвердили информацию о смерти студента. «Студент ТюмГУ покончил жизнь самоубийством вне университета, у себя дома. Объяснил близким свой поступок выгоранием. Был ярким и активным членом студенческого сообщества. Законодательство о персональных данных не позволяет давать другие подробности, касающиеся личности и частной жизни. В вузе проводится анализ произошедшего в целях дополнительной разъяснительной и психологической работы с обучающимися по предотвращению подобных случаев. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ.

Ранее URA.RU писало о том, что в общежитии Тобольского многопрофильного техникума найден труп студентки первого курса. По предварительным данным, девушка покончила с собой.

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Студент третьего курса Тюменского государственного университета (ТюмГУ, Тюмень, Тюменская область) покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «ЧП произошло на прошлой неделе. Сверстники говорят, что при жизни он был веселым, открытым и активным человеком», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ТюмГУ подтвердили информацию о смерти студента. «Студент ТюмГУ покончил жизнь самоубийством вне университета, у себя дома. Объяснил близким свой поступок выгоранием. Был ярким и активным членом студенческого сообщества. Законодательство о персональных данных не позволяет давать другие подробности, касающиеся личности и частной жизни. В вузе проводится анализ произошедшего в целях дополнительной разъяснительной и психологической работы с обучающимися по предотвращению подобных случаев. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Ранее URA.RU писало о том, что в общежитии Тобольского многопрофильного техникума найден труп студентки первого курса. По предварительным данным, девушка покончила с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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