Студент Тюменского государственного университета совершил самоубийство

Студент третьего курса Тюменского государственного университета (ТюмГУ, Тюмень, Тюменская область) покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«ЧП произошло на прошлой неделе. Сверстники говорят, что при жизни он был веселым, открытым и активным человеком», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службе ТюмГУ подтвердили информацию о смерти студента. «Студент ТюмГУ покончил жизнь самоубийством вне университета, у себя дома. Объяснил близким свой поступок выгоранием. Был ярким и активным членом студенческого сообщества. Законодательство о персональных данных не позволяет давать другие подробности, касающиеся личности и частной жизни. В вузе проводится анализ произошедшего в целях дополнительной разъяснительной и психологической работы с обучающимися по предотвращению подобных случаев. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ.
Ранее URA.RU писало о том, что в общежитии Тобольского многопрофильного техникума найден труп студентки первого курса. По предварительным данным, девушка покончила с собой.
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