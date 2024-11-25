Украина атаковала РФ с помощью восьми баллистических ракет

Украина использовала баллистические ракеты для атаки по РФ, сообщает МинобороныФото: U.S. Army
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию с помощью восьми баллистических ракет, сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить их.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Кроме того, в сводке сказано, что за сутки ПВО удалось сбить шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в Соединенных Штатах Америки. Еще 45 беспилотников самолетного типа так же были уничтожены.
Ранее telegram-канал Baza сообщал, что Украина атаковала Курскую область с помощью ракет ATACMS. По данным журналистов, в атаке участвовали еще пять беспилотников.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию с помощью восьми баллистических ракет, сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить их. «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Кроме того, в сводке сказано, что за сутки ПВО удалось сбить шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в Соединенных Штатах Америки. Еще 45 беспилотников самолетного типа так же были уничтожены. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что Украина атаковала Курскую область с помощью ракет ATACMS. По данным журналистов, в атаке участвовали еще пять беспилотников.