Жена на час из ХМАО готова за деньги закатить скандал

Жители Когалыма (ХМАО) теперь могут вызвать «жену на час», для того, чтобы она устроила скандал за грязные носки и посуду. Интересное объявление увидели югорчане на сайте Авито.
«Если хочешь чтoбы в дoме былo чиcто и убрaнo, а свeжий ужин oжидaл пocлe рабoты…предлагаю свои услуги! Если останется время, могу по запросу заказчика закатить скандал за грязные носки или посуду», — написала Ольга в своем объявлении.
В беседе с URA.RU девушка объяснила, что поставила этот пункт в качестве шутки, и пока что никто не осмелился заказать конкретно эту услугу. «Если человек разведен, например, ему ведь некуда девать свою негативную энергию, в таком случае я могу прийти и устроить скандал. Если соскучились по эмоциям, зовите!», — посмеялась собеседница агентства.
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