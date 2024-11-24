24 ноября 2024

Жена на час из ХМАО готова за деньги закатить скандал

© Служба новостей «URA.RU»
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Жена на час из Когалыма может устроить скандал за деньги
Жена на час из Когалыма может устроить скандал за деньги Фото:

Жители Когалыма (ХМАО) теперь могут вызвать «жену на час», для того, чтобы она устроила скандал за грязные носки и посуду. Интересное объявление увидели югорчане на сайте Авито.

«Если хочешь чтoбы в дoме былo чиcто и убрaнo, а свeжий ужин oжидaл пocлe рабoты…предлагаю свои услуги! Если останется время, могу по запросу заказчика закатить скандал за грязные носки или посуду», — написала Ольга в своем объявлении.

В беседе с URA.RU девушка объяснила, что поставила этот пункт в качестве шутки, и пока что никто не осмелился заказать конкретно эту услугу. «Если человек разведен, например, ему ведь некуда девать свою негативную энергию, в таком случае я могу прийти и устроить скандал. Если соскучились по эмоциям, зовите!», — посмеялась собеседница агентства.

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Жители Когалыма (ХМАО) теперь могут вызвать «жену на час», для того, чтобы она устроила скандал за грязные носки и посуду. Интересное объявление увидели югорчане на сайте Авито. «Если хочешь чтoбы в дoме былo чиcто и убрaнo, а свeжий ужин oжидaл пocлe рабoты…предлагаю свои услуги! Если останется время, могу по запросу заказчика закатить скандал за грязные носки или посуду», — написала Ольга в своем объявлении. В беседе с URA.RU девушка объяснила, что поставила этот пункт в качестве шутки, и пока что никто не осмелился заказать конкретно эту услугу. «Если человек разведен, например, ему ведь некуда девать свою негативную энергию, в таком случае я могу прийти и устроить скандал. Если соскучились по эмоциям, зовите!», — посмеялась собеседница агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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