Из тюменских аптек пропал препарат от давления

В Тюмени из аптек пропал препарат «Аттенто 10мг+ 40мг», который выписывают при эссенциальной гипертензии. Об этом URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких аптек.
«Ни в одной из аптек города нет препарата ни в одной дозировке», — кратко сообщили в одной крупной сети аптек. О причинах отсутствия препарата не уточняется.
Также нельзя заказать лекарство в аптеках «Будь здоров», «Фармленд», «Ригла». По словам провизоров, препарат производится в Германии, покупатели не часто им интересуются.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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