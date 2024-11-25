Из тюменских аптек пропал препарат от давления

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Препарат выписывают при эссенциальной гипертензии
Препарат выписывают при эссенциальной гипертензии Фото:

В Тюмени из аптек пропал препарат «Аттенто 10мг+ 40мг», который выписывают при эссенциальной гипертензии. Об этом URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких аптек.

«Ни в одной из аптек города нет препарата ни в одной дозировке», — кратко сообщили в одной крупной сети аптек. О причинах отсутствия препарата не уточняется.

Также нельзя заказать лекарство в аптеках «Будь здоров», «Фармленд», «Ригла». По словам провизоров, препарат производится в Германии, покупатели не часто им интересуются.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени из аптек пропал препарат «Аттенто 10мг+ 40мг», который выписывают при эссенциальной гипертензии. Об этом URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких аптек. «Ни в одной из аптек города нет препарата ни в одной дозировке», — кратко сообщили в одной крупной сети аптек. О причинах отсутствия препарата не уточняется. Также нельзя заказать лекарство в аптеках «Будь здоров», «Фармленд», «Ригла». По словам провизоров, препарат производится в Германии, покупатели не часто им интересуются. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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