Пермячка отсудила у продавца на маркетплейсе 14,7 тысячи рублей за отмену заказа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина сделала заказ на маркетплейсе «Мегамаркет»
Женщина сделала заказ на маркетплейсе «Мегамаркет» Фото:

Жительница Перми заказала на маркетплейсе «Мегамаркет» водонагреватель Thermex Praktik 100 V whit. Но продавец отменил заказ по техническим причинам. Покупательница посчитала, что так предприниматель нарушил ее права и подала заявление в суд.

«Жительница Перми заключила с ООО „Фризон Трейд“ в лице ООО „Маркетплейс“ договор-купли продажи водонагревателя. Женщина оплатила полную стоимость товара — 4,3 тысячи рублей. Продавец отменил заказ сославшись на технические причины, вернул деньги покупательнице. В службе поддержки маркетплейса пермячке предложили заново оформить заказ. Но женщина обратилась в суд, чтобы обязать продавца передать ей товар, взыскать компенсацию и штраф в размере 14,7 тысячи рублей», — сказано в решении Ленинского суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

Уточняется, что суд встал на сторону покупательницы. «Фризон Трейд» обязали передать водонагреватель пермячке после того, как она снова оплатит 4,3 тысячи рублей. Также компания должна выплатить женщине неустойку и штраф.

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Жительница Перми заказала на маркетплейсе «Мегамаркет» водонагреватель Thermex Praktik 100 V whit. Но продавец отменил заказ по техническим причинам. Покупательница посчитала, что так предприниматель нарушил ее права и подала заявление в суд. «Жительница Перми заключила с ООО „Фризон Трейд“ в лице ООО „Маркетплейс“ договор-купли продажи водонагревателя. Женщина оплатила полную стоимость товара — 4,3 тысячи рублей. Продавец отменил заказ сославшись на технические причины, вернул деньги покупательнице. В службе поддержки маркетплейса пермячке предложили заново оформить заказ. Но женщина обратилась в суд, чтобы обязать продавца передать ей товар, взыскать компенсацию и штраф в размере 14,7 тысячи рублей», — сказано в решении Ленинского суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Уточняется, что суд встал на сторону покупательницы. «Фризон Трейд» обязали передать водонагреватель пермячке после того, как она снова оплатит 4,3 тысячи рублей. Также компания должна выплатить женщине неустойку и штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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