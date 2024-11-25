Власти Березников при помощи промпредприятий резко увеличили выплаты бойцам СВО

В Березниках Пермского края выплаты добровольцам, которые подпишут контракт об участии в спецоперации, увеличили со 150 тысяч рублей до 400 тысяч. Решение приняла местная дума. По словам замглавы города Олега Мизина, увеличить премии удалось благодаря помощи промышленных мероприятий.
«В связи с ситуацией, которая сложилась в зоне проведения СВО, администрацией города Березники при участии предприятий принято решение об увеличении муниципальной выплаты до 400 тысяч рублей лицам, которые подписали контракт с Вооруженными силами РФ», — сообщил он на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте».
Последний раз власти Березников поднимали выплаты участникам СВО в конце июля. Тогда сумма выросла со 100 тысяч рублей до 150 тысяч. В ноябре депутаты выделили из городского бюджета 1,5 млн рублей на приобретение техники, продовольствия, снаряжения и медикаментов для бойцов спецоперации.
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