Власти Березников нашли сотни тысяч рублей в бюджете, чтобы помочь участникам СВО

Власти Березниковского городского округа Пермского края выделили из бюджета 1,5 млн рублей на нужды спецоперации. Решение принято депутатами думы округа, пишет telegram-канал «На местах». Деньги будут потрачены на приобретение техники, продовольствия, снаряжения и медикаментов.
«На заседании думы Березниковского ГО депутаты приняли решение о выделении 1,5 млн рублей на приобретение снаряжения, техники, лекарственных препаратов, продовольствия и прочего для нужд СВО», — сказано в сообщении. Также 180 тысяч рублей выделено на компенсацию затрат на аренду жилья семьям мобилизованных.
В 2023 году в Березниках решили компенсировать семьям участников спецоперации затраты на аренду жилья. Также было принято решение обеспечить детей военнослужащих бесплатным двухразовым питанием в детсадах.
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