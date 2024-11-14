Власти Березников нашли сотни тысяч рублей в бюджете, чтобы помочь участникам СВО

В Березниках на бюджетные деньги купят технику и снаряжение для участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти приобретут технику, снаряжение, медикаменты и продовольствие для отправки на СВО
Власти приобретут технику, снаряжение, медикаменты и продовольствие для отправки на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Березниковского городского округа Пермского края выделили из бюджета 1,5 млн рублей на нужды спецоперации. Решение принято депутатами думы округа, пишет telegram-канал «На местах». Деньги будут потрачены на приобретение техники, продовольствия, снаряжения и медикаментов.

«На заседании думы Березниковского ГО депутаты приняли решение о выделении 1,5 млн рублей на приобретение снаряжения, техники, лекарственных препаратов, продовольствия и прочего для нужд СВО», — сказано в сообщении. Также 180 тысяч рублей выделено на компенсацию затрат на аренду жилья семьям мобилизованных.

В 2023 году в Березниках решили компенсировать семьям участников спецоперации затраты на аренду жилья. Также было принято решение обеспечить детей военнослужащих бесплатным двухразовым питанием в детсадах.

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Власти Березниковского городского округа Пермского края выделили из бюджета 1,5 млн рублей на нужды спецоперации. Решение принято депутатами думы округа, пишет telegram-канал «На местах». Деньги будут потрачены на приобретение техники, продовольствия, снаряжения и медикаментов. «На заседании думы Березниковского ГО депутаты приняли решение о выделении 1,5 млн рублей на приобретение снаряжения, техники, лекарственных препаратов, продовольствия и прочего для нужд СВО», — сказано в сообщении. Также 180 тысяч рублей выделено на компенсацию затрат на аренду жилья семьям мобилизованных. В 2023 году в Березниках решили компенсировать семьям участников спецоперации затраты на аренду жилья. Также было принято решение обеспечить детей военнослужащих бесплатным двухразовым питанием в детсадах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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