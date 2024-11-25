В приграничном районе Курской области уничтожена ракета

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Средства ПВО сбили ракету ВСУ в приграничье Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В приграничном районе Курской области российские средства противовоздушной обороны поразили украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета была уничтожена сегодня днем в приграничном районе Курской области», — отметил Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех причастных к защите российской границы.

Чуть ранее глава области также проинформировал, что в приграничных территориях средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы. Все они были успешно поражены, уточнил он.

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В приграничном районе Курской области российские средства противовоздушной обороны поразили украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. «Украинская ракета была уничтожена сегодня днем в приграничном районе Курской области», — отметил Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех причастных к защите российской границы. Чуть ранее глава области также проинформировал, что в приграничных территориях средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы. Все они были успешно поражены, уточнил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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