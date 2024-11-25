В приграничном районе Курской области уничтожена ракета

25 ноября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Средства ПВО сбили ракету ВСУ в приграничье Курской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В приграничном районе Курской области российские средства противовоздушной обороны поразили украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. «Украинская ракета была уничтожена сегодня днем в приграничном районе Курской области», — отметил Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех причастных к защите российской границы. Чуть ранее глава области также проинформировал, что в приграничных территориях средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы. Все они были успешно поражены, уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В приграничном районе Курской области российские средства противовоздушной обороны поразили украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. «Украинская ракета была уничтожена сегодня днем в приграничном районе Курской области», — отметил Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех причастных к защите российской границы. Чуть ранее глава области также проинформировал, что в приграничных территориях средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы. Все они были успешно поражены, уточнил он.