Пенсионер показал половой член гимназисткам в парке Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержан 67-летний пенсионер, который, предположительно, демонстрировал половой член двум 12-летним гимназисткам в парке 22-го Партсъезда. Сам мужчина заявил силовикам, что всего лишь намеревался сходить в туалет, рассказал URA.RU источник.
«Ученицы двух разных гимназий гуляли в парке на Верх-Исетском бульваре. В какой-то момент девочки заметили пожилого мужчину, который, по их словам, показывал свой половой орган. Подруги испугались и убежали», — пояснил собеседник агентства.
По горячим следам подозреваемый был задержан. Он заявил, что ни в чем не виновен и всего лишь пытался справить нужду. События происходили еще летом, но лишь в ноябре возбудили уголовное дело по статьям 135 и 30 УК РФ — «Развратные действия» и «Приготовление к преступлению». Пенсионер находится под подпиской о невыезде.
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