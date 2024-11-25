25 ноября 2024

Пенсионер показал половой член гимназисткам в парке Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника Ф.М. Достоевскому. Пермь, мужчина, руки
Сам пожилой мужчина настаивает на другой версии Фото:

В Екатеринбурге задержан 67-летний пенсионер, который, предположительно, демонстрировал половой член двум 12-летним гимназисткам в парке 22-го Партсъезда. Сам мужчина заявил силовикам, что всего лишь намеревался сходить в туалет, рассказал URA.RU источник.

«Ученицы двух разных гимназий гуляли в парке на Верх-Исетском бульваре. В какой-то момент девочки заметили пожилого мужчину, который, по их словам, показывал свой половой орган. Подруги испугались и убежали», — пояснил собеседник агентства.

По горячим следам подозреваемый был задержан. Он заявил, что ни в чем не виновен и всего лишь пытался справить нужду. События происходили еще летом, но лишь в ноябре возбудили уголовное дело по статьям 135 и 30 УК РФ — «Развратные действия» и «Приготовление к преступлению». Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге задержан 67-летний пенсионер, который, предположительно, демонстрировал половой член двум 12-летним гимназисткам в парке 22-го Партсъезда. Сам мужчина заявил силовикам, что всего лишь намеревался сходить в туалет, рассказал URA.RU источник. «Ученицы двух разных гимназий гуляли в парке на Верх-Исетском бульваре. В какой-то момент девочки заметили пожилого мужчину, который, по их словам, показывал свой половой орган. Подруги испугались и убежали», — пояснил собеседник агентства. По горячим следам подозреваемый был задержан. Он заявил, что ни в чем не виновен и всего лишь пытался справить нужду. События происходили еще летом, но лишь в ноябре возбудили уголовное дело по статьям 135 и 30 УК РФ — «Развратные действия» и «Приготовление к преступлению». Пенсионер находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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