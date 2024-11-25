Челябинский губернатор назначил заместителя министра имущества

Челябинский губернатор назначил заместителем министра имущества Светлану Шавлову

25 ноября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подписал документ о назначении замминистра имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер назначил заместителем министра имущества Челябинской области Светлану Шавлову. Сообщение об этом появилось на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «Назначить Шавлову Светлану Геннадьевну заместителем министра имущества Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня опубликования», — говорится в документе от 25 ноября. Ставка замминистра, на которую назначена Шавлова, вакантна почти два года. Ранее этот пост занимал Эльдар Белоусов, который в 8 декабря 2022 года стал руководителем ведомства. До января 2022 года Шавлова работала в должности заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска. Затем перешла на работу в минимущества региона, где стала начальником корпоративного управления. На посту замминистра Шавлова будет отвечать за корпоративный сектор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер назначил заместителем министра имущества Челябинской области Светлану Шавлову. Сообщение об этом появилось на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «Назначить Шавлову Светлану Геннадьевну заместителем министра имущества Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня опубликования», — говорится в документе от 25 ноября. Ставка замминистра, на которую назначена Шавлова, вакантна почти два года. Ранее этот пост занимал Эльдар Белоусов, который в 8 декабря 2022 года стал руководителем ведомства. До января 2022 года Шавлова работала в должности заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска. Затем перешла на работу в минимущества региона, где стала начальником корпоративного управления. На посту замминистра Шавлова будет отвечать за корпоративный сектор.