25 ноября 2024

Челябинский губернатор назначил заместителя министра имущества

Челябинский губернатор назначил заместителем министра имущества Светлану Шавлову
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписал документ о назначении замминистра имущества Фото:

Губернатор Алексей Текслер назначил заместителем министра имущества Челябинской области Светлану Шавлову. Сообщение об этом появилось на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Шавлову Светлану Геннадьевну заместителем министра имущества Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня опубликования», — говорится в документе от 25 ноября.

Ставка замминистра, на которую назначена Шавлова, вакантна почти два года. Ранее этот пост занимал Эльдар Белоусов, который в 8 декабря 2022 года стал руководителем ведомства. До января 2022 года Шавлова работала в должности заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска. Затем перешла на работу в минимущества региона, где стала начальником корпоративного управления. На посту замминистра Шавлова будет отвечать за корпоративный сектор.

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Губернатор Алексей Текслер назначил заместителем министра имущества Челябинской области Светлану Шавлову. Сообщение об этом появилось на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «Назначить Шавлову Светлану Геннадьевну заместителем министра имущества Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня опубликования», — говорится в документе от 25 ноября. Ставка замминистра, на которую назначена Шавлова, вакантна почти два года. Ранее этот пост занимал Эльдар Белоусов, который в 8 декабря 2022 года стал руководителем ведомства. До января 2022 года Шавлова работала в должности заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска. Затем перешла на работу в минимущества региона, где стала начальником корпоративного управления. На посту замминистра Шавлова будет отвечать за корпоративный сектор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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