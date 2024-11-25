25 ноября 2024

Владелец «Ждуна» отсудил у бизнесмена из Перми 10 тысяч рублей

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Предметом судебных разбирательств стало существо с головой морского слона и телом личинки
Предметом судебных разбирательств стало существо с головой морского слона и телом личинки Фото:

Обладатель авторских прав на «Ждуна» взыскал с пермского предпринимателя 10 тысяч рублей. Предметом спора стала незаконная продажа мягких игрушек с изображением героя из популярных мемов, пояснила  Пермского краевого суда.

«Дело о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на образ „Ждуна“ рассмотрел Индустриальный районный суд. В пользу ООО „Си Ди Лэнд контакт“ с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав — 10 000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Факт незаконной продажи был выявлен в одном из ТЦ, расположенных в Индустриальном районе Перми. Игрушка со «Ждуном» обладала признаками контрафактности. Оригинальное произведение изобразительного искусства носит название — «Гомункулус Локсодонтус».

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Обладатель авторских прав на «Ждуна» взыскал с пермского предпринимателя 10 тысяч рублей. Предметом спора стала незаконная продажа мягких игрушек с изображением героя из популярных мемов, пояснила  Пермского краевого суда. «Дело о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на образ „Ждуна“ рассмотрел Индустриальный районный суд. В пользу ООО „Си Ди Лэнд контакт“ с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав — 10 000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Факт незаконной продажи был выявлен в одном из ТЦ, расположенных в Индустриальном районе Перми. Игрушка со «Ждуном» обладала признаками контрафактности. Оригинальное произведение изобразительного искусства носит название — «Гомункулус Локсодонтус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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