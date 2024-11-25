Владелец «Ждуна» отсудил у бизнесмена из Перми 10 тысяч рублей

Обладатель авторских прав на «Ждуна» взыскал с пермского предпринимателя 10 тысяч рублей. Предметом спора стала незаконная продажа мягких игрушек с изображением героя из популярных мемов, пояснила Пермского краевого суда.
«Дело о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на образ „Ждуна“ рассмотрел Индустриальный районный суд. В пользу ООО „Си Ди Лэнд контакт“ с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав — 10 000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
Факт незаконной продажи был выявлен в одном из ТЦ, расположенных в Индустриальном районе Перми. Игрушка со «Ждуном» обладала признаками контрафактности. Оригинальное произведение изобразительного искусства носит название — «Гомункулус Локсодонтус».
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