Молдавия признала зависимость от поставок российского газа

26 ноября 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Молдавия ищет пути снабжения Приднестровья газом в случае прекращения транзита через Украину Фото: Илья Московец © URA.RU Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Обсуждали альтернативные маршруты поставок газа в Приднестровье в случае прекращения транзита через Украину. По словам Парликова, переговоры имеют решающее значение для обеспечения стабильности в Молдове и регионе. «Мы не ждем до последней минуты, чтобы решить эти проблемы. Предпринимаем взвешенные шаги для контроля над любыми рисками. Диалог с „Газпромом“ является необходимой частью оценки состояния дел и поиска рабочих решений», — сообщил Парликов агентству Reuters. Министр уточнил, что встреча состоялась в связи с приближением крайнего срока резервирования мощностей на альтернативном маршруте. В случае осуществления Украиной намерения прекратить транзит российского газа в следующем году, для поставок газа в Приднестровье должен быть использован другой канал. Маршрут может пройти по трубопроводу «Турецкий поток» через Турцию, и далее Болгарию и Румынию. Как ранее писало URA.RU, в мае 2024 года Молдавия и Украина пришли к неофициальной договоренности по поводу сохранения транзита российского газа в Приднестровье. В октябре Молдавия отклонила предложение региона провести референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Обсуждали альтернативные маршруты поставок газа в Приднестровье в случае прекращения транзита через Украину. По словам Парликова, переговоры имеют решающее значение для обеспечения стабильности в Молдове и регионе. «Мы не ждем до последней минуты, чтобы решить эти проблемы. Предпринимаем взвешенные шаги для контроля над любыми рисками. Диалог с „Газпромом“ является необходимой частью оценки состояния дел и поиска рабочих решений», — сообщил Парликов агентству Reuters. Министр уточнил, что встреча состоялась в связи с приближением крайнего срока резервирования мощностей на альтернативном маршруте. В случае осуществления Украиной намерения прекратить транзит российского газа в следующем году, для поставок газа в Приднестровье должен быть использован другой канал. Маршрут может пройти по трубопроводу «Турецкий поток» через Турцию, и далее Болгарию и Румынию. Как ранее писало URA.RU, в мае 2024 года Молдавия и Украина пришли к неофициальной договоренности по поводу сохранения транзита российского газа в Приднестровье. В октябре Молдавия отклонила предложение региона провести референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз