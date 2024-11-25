Молдавия признала зависимость от поставок российского газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Обсуждали альтернативные маршруты поставок газа в Приднестровье в случае прекращения транзита через Украину. По словам Парликова, переговоры имеют решающее значение для обеспечения стабильности в Молдове и регионе.
«Мы не ждем до последней минуты, чтобы решить эти проблемы. Предпринимаем взвешенные шаги для контроля над любыми рисками. Диалог с „Газпромом“ является необходимой частью оценки состояния дел и поиска рабочих решений», — сообщил Парликов агентству Reuters.
Министр уточнил, что встреча состоялась в связи с приближением крайнего срока резервирования мощностей на альтернативном маршруте. В случае осуществления Украиной намерения прекратить транзит российского газа в следующем году, для поставок газа в Приднестровье должен быть использован другой канал. Маршрут может пройти по трубопроводу «Турецкий поток» через Турцию, и далее Болгарию и Румынию.
Как ранее писало URA.RU, в мае 2024 года Молдавия и Украина пришли к неофициальной договоренности по поводу сохранения транзита российского газа в Приднестровье. В октябре Молдавия отклонила предложение региона провести референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз
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