Молдавии не понравилось предложение Приднестровья по вступлению в ЕС

Молдавия отказалась проводить референдум о вступлении в ЕС в Приднестровье
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
Молдавия отклонила предложение Приднестровья, чтобы провести референдум о вступлении в ЕС на ее территории Фото:

Молдавия отклонила предложение Приднестровья о проведении референдума о вступлении страны в Евросоюз на территории Приднестровской Республики, которая считается молдавскими властями непризнанной. Об этом сообщили в правительстве страны.

«Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС на территории непризнанной республики», — уточнили в правительстве. Сообщение передают «Известия».

В начале 2024 года власти Приднестровья обращались к России за помощью в связи с экономической блокадой, которую Молдавия ввела в отношении непризнанной территории. Летом власти Молдавии начали стягивать военную технику к границе республики.

В 2022 году на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС. С того момента ведутся переговоры о вступлении страны в объединение европейских стран. Ранее МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум, передает 360.Ru.

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Молдавия отклонила предложение Приднестровья о проведении референдума о вступлении страны в Евросоюз на территории Приднестровской Республики, которая считается молдавскими властями непризнанной. Об этом сообщили в правительстве страны. «Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС на территории непризнанной республики», — уточнили в правительстве. Сообщение передают «Известия». В начале 2024 года власти Приднестровья обращались к России за помощью в связи с экономической блокадой, которую Молдавия ввела в отношении непризнанной территории. Летом власти Молдавии начали стягивать военную технику к границе республики. В 2022 году на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС. С того момента ведутся переговоры о вступлении страны в объединение европейских стран. Ранее МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум, передает 360.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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