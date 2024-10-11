Молдавии не понравилось предложение Приднестровья по вступлению в ЕС

Молдавия отклонила предложение Приднестровья о проведении референдума о вступлении страны в Евросоюз на территории Приднестровской Республики, которая считается молдавскими властями непризнанной. Об этом сообщили в правительстве страны.
«Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС на территории непризнанной республики», — уточнили в правительстве. Сообщение передают «Известия».
В начале 2024 года власти Приднестровья обращались к России за помощью в связи с экономической блокадой, которую Молдавия ввела в отношении непризнанной территории. Летом власти Молдавии начали стягивать военную технику к границе республики.
В 2022 году на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС. С того момента ведутся переговоры о вступлении страны в объединение европейских стран. Ранее МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум, передает 360.Ru.
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Молдавия отклонила предложение Приднестровья о проведении референдума о вступлении страны в Евросоюз на территории Приднестровской Республики, которая считается молдавскими властями непризнанной. Об этом сообщили в правительстве страны. «Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС на территории непризнанной республики», — уточнили в правительстве. Сообщение передают «Известия». В начале 2024 года власти Приднестровья обращались к России за помощью в связи с экономической блокадой, которую Молдавия ввела в отношении непризнанной территории. Летом власти Молдавии начали стягивать военную технику к границе республики. В 2022 году на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС. С того момента ведутся переговоры о вступлении страны в объединение европейских стран. Ранее МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум, передает 360.Ru.