Октябрьский, Кондинский, Советский и Березовский районы ХМАО, а также город Радужный заняли первые пять строчек антирейтинга муниципалитетов с самой высокой безработицей. Суммарно там проживают 904 нетрудоустроенных человека. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Югры.
«Самый большой процент безработицы наблюдается в Октябрьском (1,28%), Кондинском (1,22%), Советском (0,96%), Березовском (0,93%) районах и городе Радужном (0,47%). Численность безработных там составляет 247, 210, 247, 119 и 81 человек, соответственно», — указано в документе об основных показателях регистрируемого рынка труда ХМАО.
Всего же по округу процент безработицы равен 0,21%. Количество нетрудоустроенных граждан — 1968, что меньше, чем неделей ранее на 12 человек. Еще 1624 работников — находятся под риском увольнения (на прошлой неделе 1575). При этом, в Юрге сейчас зарегистрировано 18 599 открытых вакансий.
Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%.
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