25 ноября 2024

В ХМАО назван ТОП-5 муниципалитетов с самой высокой безработицей. Скрин

Октябрьский район ХМАО занял первое место по уровню безработицы
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО проживают 1968 безработных граждан
В ХМАО проживают 1968 безработных граждан Фото:

Октябрьский, Кондинский, Советский и Березовский районы ХМАО, а также город Радужный заняли первые пять строчек антирейтинга муниципалитетов с самой высокой безработицей. Суммарно там проживают 904 нетрудоустроенных человека. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Югры.

«Самый большой процент безработицы наблюдается в Октябрьском (1,28%), Кондинском (1,22%), Советском (0,96%), Березовском (0,93%) районах и городе Радужном (0,47%). Численность безработных там составляет 247, 210, 247, 119 и 81 человек, соответственно», — указано в документе об основных показателях регистрируемого рынка труда ХМАО.

Всего же по округу процент безработицы равен 0,21%. Количество нетрудоустроенных граждан — 1968, что меньше, чем неделей ранее на 12 человек. Еще 1624 работников — находятся под риском увольнения (на прошлой неделе 1575). При этом, в Юрге сейчас зарегистрировано 18 599 открытых вакансий.

Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%.

Уровень безработицы в ХМАО равен 0,21%
Уровень безработицы в ХМАО равен 0,21%
Фото:

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Октябрьский, Кондинский, Советский и Березовский районы ХМАО, а также город Радужный заняли первые пять строчек антирейтинга муниципалитетов с самой высокой безработицей. Суммарно там проживают 904 нетрудоустроенных человека. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Югры. «Самый большой процент безработицы наблюдается в Октябрьском (1,28%), Кондинском (1,22%), Советском (0,96%), Березовском (0,93%) районах и городе Радужном (0,47%). Численность безработных там составляет 247, 210, 247, 119 и 81 человек, соответственно», — указано в документе об основных показателях регистрируемого рынка труда ХМАО. Всего же по округу процент безработицы равен 0,21%. Количество нетрудоустроенных граждан — 1968, что меньше, чем неделей ранее на 12 человек. Еще 1624 работников — находятся под риском увольнения (на прошлой неделе 1575). При этом, в Юрге сейчас зарегистрировано 18 599 открытых вакансий. Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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