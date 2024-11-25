25 ноября 2024

Сотрудники МЧС проедут по всем городам ЯНАО, чтобы собрать гуманитарную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль МЧС соберет посылки для ямальских бойцов СВО
Автомобиль МЧС соберет посылки для ямальских бойцов СВО Фото:

Автомобиль МЧС с гуманитарным грузом стартовал в зону проведения специальной военной операции. Перед тем, как отправиться на передовую, сотрудники ведомства проедут по всем городам ЯНАО, чтобы забрать посылки для бойцов.

«Сегодня автомобиль Главного управления отправился с гуманитарным грузом для ямальцев в зону проведения специальной военной операции... Автомобиль проедет по всем населенным пунктам автономного округа, где в пожарных частях федеральной противопожарной службы был объявлен сбор гуманитарной помощи для нужд бойцов СВО», — написано в telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.

Пожарные уже побывали в Салехарде и Лабытнанги. Только там за месяц было суммарно собрано 5,5 тонн гуманитарного груза. Планируется, что посылки ямальским военнослужащим доставят к 9 декабря — в День героев Отечества в России.

В Салехарде прошла церемония награждения ямальцев нагрудными знаками «Все для Победы» и «За содействие СВО». Наград «Народного фронта» удостоены 23 жителя, еще семь человек получили благодарственные письма.

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Автомобиль МЧС с гуманитарным грузом стартовал в зону проведения специальной военной операции. Перед тем, как отправиться на передовую, сотрудники ведомства проедут по всем городам ЯНАО, чтобы забрать посылки для бойцов. «Сегодня автомобиль Главного управления отправился с гуманитарным грузом для ямальцев в зону проведения специальной военной операции... Автомобиль проедет по всем населенным пунктам автономного округа, где в пожарных частях федеральной противопожарной службы был объявлен сбор гуманитарной помощи для нужд бойцов СВО», — написано в telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО. Пожарные уже побывали в Салехарде и Лабытнанги. Только там за месяц было суммарно собрано 5,5 тонн гуманитарного груза. Планируется, что посылки ямальским военнослужащим доставят к 9 декабря — в День героев Отечества в России. В Салехарде прошла церемония награждения ямальцев нагрудными знаками «Все для Победы» и «За содействие СВО». Наград «Народного фронта» удостоены 23 жителя, еще семь человек получили благодарственные письма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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