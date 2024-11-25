Сотрудники МЧС проедут по всем городам ЯНАО, чтобы собрать гуманитарную помощь

Автомобиль МЧС с гуманитарным грузом стартовал в зону проведения специальной военной операции. Перед тем, как отправиться на передовую, сотрудники ведомства проедут по всем городам ЯНАО, чтобы забрать посылки для бойцов.
«Сегодня автомобиль Главного управления отправился с гуманитарным грузом для ямальцев в зону проведения специальной военной операции... Автомобиль проедет по всем населенным пунктам автономного округа, где в пожарных частях федеральной противопожарной службы был объявлен сбор гуманитарной помощи для нужд бойцов СВО», — написано в telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.
Пожарные уже побывали в Салехарде и Лабытнанги. Только там за месяц было суммарно собрано 5,5 тонн гуманитарного груза. Планируется, что посылки ямальским военнослужащим доставят к 9 декабря — в День героев Отечества в России.
В Салехарде прошла церемония награждения ямальцев нагрудными знаками «Все для Победы» и «За содействие СВО». Наград «Народного фронта» удостоены 23 жителя, еще семь человек получили благодарственные письма.
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