ВСУ ночью атаковали регионы РФ 39 беспилотниками

Ночью 26 ноября над регионами России средства ПВО сбили 39 дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, три над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской. Также беспилотники были замечены над Воронежской областью и Крымом.
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Ночью 26 ноября над регионами России средства ПВО сбили 39 дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, три над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской. Также беспилотники были замечены над Воронежской областью и Крымом.