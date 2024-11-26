ВСУ ночью атаковали регионы РФ 39 беспилотниками

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Беспилотники были самолетного типа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью 26 ноября над регионами России средства ПВО сбили 39 дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, три над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской. Также беспилотники были замечены над Воронежской областью и Крымом.

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Ночью 26 ноября над регионами России средства ПВО сбили 39 дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, три над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской. Также беспилотники были замечены над Воронежской областью и Крымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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