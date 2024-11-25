HeadHunter: в Пермском крае наблюдается переизбыток психологов

В Пермском крае выросла конкуренция среди психологов. На одну вакансию приходится более 24 активных резюме, сообщили в hh.ru.
«Конкуренция за работу среди психологов выходит далеко за пределы нормы. На одну вакансию психолога в Пермском крае приходится 24,8 резюме потенциальных кандидатов», — рассказали в hh.ru.
При этом спрос на психологов также высокий, отмечают аналитики. За первые 11 месяцев 2024 года в Пермском крае было размещено 83 вакансии для психологов. Регион оказался на 13-м месте по числу вакансий для таких специалистов в России (1,6%).
С января по ноябрь 2024 года 28% вакансий для психологов открыли образовательные учреждения, 24% — медицинские компании, 6% — ИТ-компании, 5% — общественные организации, по 4% — компании нефтегазового и финансового секторов. Специалистам готовы платить в среднем 32 500 рублей.
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