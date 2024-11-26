Россия ударила по скоплению ВСУ, задев наемников из Латинской Америки

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ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Латинской Америки, заявил Лебедев
ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Латинской Америки, заявил Лебедев Фото:
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ВС РФ провели удар по временным пунктам размещения ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Удар нанесен по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он также отметил, что на этих позициях находились наемники из Латинской Америки.

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ВС РФ провели удар по временным пунктам размещения ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Удар нанесен по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он также отметил, что на этих позициях находились наемники из Латинской Америки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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