Россия ударила по скоплению ВСУ, задев наемников из Латинской Америки

ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Латинской Америки, заявил Лебедев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ провели удар по временным пунктам размещения ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Удар нанесен по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он также отметил, что на этих позициях находились наемники из Латинской Америки.
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