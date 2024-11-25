25 ноября 2024

Женщина едва не утонула в реке, срезая путь в шесть утра по темноте в Карталах

Женщина едва не утонула в реке, срезая в темноте путь в Карталах
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк "Березовая роща". Екатеринбург, деревья, лес, березы, осень
Женщина отправилась в гости в шесть утра (архивное фото) Фото:

Женщина едва не утонула в реке Караталы-Аят, срезая путь в темноте в шесть утра в пригороде Карталов Челябинской области. Об этом 26 ноября рассказали в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«В шестом часу утра женщина отважилась пойти в гости из поселка Центральный около Карталов. Расстояние предстояло пройти небольшое. Но в темноте, срезая дорогу, она сбилась с пути и оказалась у реки Караталы-Аят», — сообщила пресс-служба ПСС в telegram-канале.

Только когда под ногами затрещал лед, женщина поняла, что находится в опасности. По телефону она позвонила спасателям и ждала их, держась все это время за ветки кустарника. Спасатели помогли женщине согреться и эвакуировали ее в город.

Пешие прогулки вне населенных пунктов в темное время суток могут быть опасны, напоминают в ПСС Челябинской области. Время, потраченное на обход опасных препятствий, окупается безопасность для жизни, говорят там.

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Женщина едва не утонула в реке Караталы-Аят, срезая путь в темноте в шесть утра в пригороде Карталов Челябинской области. Об этом 26 ноября рассказали в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «В шестом часу утра женщина отважилась пойти в гости из поселка Центральный около Карталов. Расстояние предстояло пройти небольшое. Но в темноте, срезая дорогу, она сбилась с пути и оказалась у реки Караталы-Аят», — сообщила пресс-служба ПСС в telegram-канале. Только когда под ногами затрещал лед, женщина поняла, что находится в опасности. По телефону она позвонила спасателям и ждала их, держась все это время за ветки кустарника. Спасатели помогли женщине согреться и эвакуировали ее в город. Пешие прогулки вне населенных пунктов в темное время суток могут быть опасны, напоминают в ПСС Челябинской области. Время, потраченное на обход опасных препятствий, окупается безопасность для жизни, говорят там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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