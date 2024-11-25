Женщина едва не утонула в реке, срезая путь в шесть утра по темноте в Карталах

Женщина едва не утонула в реке Караталы-Аят, срезая путь в темноте в шесть утра в пригороде Карталов Челябинской области. Об этом 26 ноября рассказали в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«В шестом часу утра женщина отважилась пойти в гости из поселка Центральный около Карталов. Расстояние предстояло пройти небольшое. Но в темноте, срезая дорогу, она сбилась с пути и оказалась у реки Караталы-Аят», — сообщила пресс-служба ПСС в telegram-канале.
Только когда под ногами затрещал лед, женщина поняла, что находится в опасности. По телефону она позвонила спасателям и ждала их, держась все это время за ветки кустарника. Спасатели помогли женщине согреться и эвакуировали ее в город.
Пешие прогулки вне населенных пунктов в темное время суток могут быть опасны, напоминают в ПСС Челябинской области. Время, потраченное на обход опасных препятствий, окупается безопасность для жизни, говорят там.
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