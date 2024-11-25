В Екатеринбурге над Химмашем утром 26 ноября образовался высокий столб густого дыма от пожара на свалке. Последствия возгорания были заметны издалека, а в микрорайоне стоял сильный запах гари. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Что-то горит в районе Химмаша, дым поднялся очень высоко. Видно даже с соседних микрорайонов и трасс. Очень сильно пахнет гарью», — сказал собеседник.
Корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что дым поднялся от пожара на площадке для утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На данный момент спасатели уже локализовали огонь. На месте работают пять единиц спецтехники и 17 пожарных.
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