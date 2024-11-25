Лжепомощник губернатора Куйвашева ушел на СВО из колонии

26 ноября 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Виктор Рузеник представлялся высокопоставленным чиновником Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Полевского (Свердловская область) Виктор Рузеник, осужденный за обман бизнесменов, которым он представлялся помощником губернатора Евгения Куйвашева, уехал на спецоперацию РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник. «Наказание он отбывал в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского. Там же подписал контракт. Последний раз выходил на связь из Елани», — сказал собеседник агентства. Приговор Рузенику вынесли в прошлом году. По версии следствия, Виктор приезжал на пилорамы, представлялся высокопоставленным чиновником и брал доски, обещая, что оплату проведут после отгрузки товара. Все договоры Виктор якобы относил на подпись губернатору, а затем показывал бизнесменам. Подпись, естественно, была поддельной. После этого весь стройматериал отвозили на рынок, где Рузеник его перепродавал. Так ему удалось заработать почти миллион рублей. Также Рузеник зарабатывал деньги, представляясь заместителем министра. Он обещал студентам попасть в Уральский государственный лесотехнический университет без вступительных экзаменов. За свои услуги он просил от десяти тысяч рублей. После этого Рузеника поймали силовики. Ему вменили несколько эпизодов мошенничества и назначили пять лет колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Полевского (Свердловская область) Виктор Рузеник, осужденный за обман бизнесменов, которым он представлялся помощником губернатора Евгения Куйвашева, уехал на спецоперацию РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник. «Наказание он отбывал в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского. Там же подписал контракт. Последний раз выходил на связь из Елани», — сказал собеседник агентства. Приговор Рузенику вынесли в прошлом году. По версии следствия, Виктор приезжал на пилорамы, представлялся высокопоставленным чиновником и брал доски, обещая, что оплату проведут после отгрузки товара. Все договоры Виктор якобы относил на подпись губернатору, а затем показывал бизнесменам. Подпись, естественно, была поддельной. После этого весь стройматериал отвозили на рынок, где Рузеник его перепродавал. Так ему удалось заработать почти миллион рублей. Также Рузеник зарабатывал деньги, представляясь заместителем министра. Он обещал студентам попасть в Уральский государственный лесотехнический университет без вступительных экзаменов. За свои услуги он просил от десяти тысяч рублей. После этого Рузеника поймали силовики. Ему вменили несколько эпизодов мошенничества и назначили пять лет колонии.