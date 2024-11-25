В Екатеринбурге задержан таджик из международного розыска

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, прятавшийся в России от милиции своей страны. Подробности URA.RU сообщил источник.
«В отношении мужчины на его родине в 2023 году было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Но от следствия он скрылся и был объявлен в международный розыск. Найти беглеца удалось в Екатеринбурге», — объяснил собеседник агентства.
Иностранец задержан и помещен в ИВС. Сначала ему придется ответить по российским законам за нарушение режима пребывания на территории страны, потом нелегала ждут депортация в Таджикистан, следствие и суд.
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