25 ноября 2024

В Екатеринбурге задержан таджик из международного розыска

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , мигрант, суд, мера пресечения, судебное заседание
Мужчину ждет наказание и в России, и на родине Фото:

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, прятавшийся в России от милиции своей страны. Подробности URA.RU сообщил источник.

«В отношении мужчины на его родине в 2023 году было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Но от следствия он скрылся и был объявлен в международный розыск. Найти беглеца удалось в Екатеринбурге», — объяснил собеседник агентства.

Иностранец задержан и помещен в ИВС. Сначала ему придется ответить по российским законам за нарушение режима пребывания на территории страны, потом нелегала ждут депортация в Таджикистан, следствие и суд.

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В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, прятавшийся в России от милиции своей страны. Подробности URA.RU сообщил источник. «В отношении мужчины на его родине в 2023 году было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Но от следствия он скрылся и был объявлен в международный розыск. Найти беглеца удалось в Екатеринбурге», — объяснил собеседник агентства. Иностранец задержан и помещен в ИВС. Сначала ему придется ответить по российским законам за нарушение режима пребывания на территории страны, потом нелегала ждут депортация в Таджикистан, следствие и суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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