Перевозчик из ХМАО задолжал сотрудникам 400 тысяч рублей зарплаты

В Лангепасе (ХМАО) прокуратура выявила задолженность по зарплате более 400 тысяч рублей перед сотрудниками транспортного предприятия ООО «Авокадо». Компания занимается городскими автобусными перевозками. После вмешательства ведомства работники получили зарплату.
«Прокуратура Лангепаса провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО „Авокадо“ и установила, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 400 тыс. рублей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Прокурор внес представление директору компании. На работодателя завели административное дело за несвоевременную выплату зарплаты.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате от обанкротившегося перевозчика ООО «Промсервис». Компания погасила задолженность перед сотрудниками на сумму 2,8 миллиона рублей.
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