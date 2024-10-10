Прокуратура ХМАО заставила перевозчика-банкрота рассчитаться с долгами по зарплате

В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура заставила выплатить обанкротившегося перевозчика ООО «Промсервис» долги по зарплате в 2.8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что бывшим работникам организации-банкрота не выплачена заработная плата в размере более 2,8 млн рублей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность перед работниками погашен», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Предприятие также было привлечено к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работникам тюменской фирмы почти полгода не выдают зарплату. По словам источника агентства, с самого начала работы в организации начались перебои с выплатами, каждые две недели сотрудникам на руки выдавали только по 10 тысяч рублей.
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