Прокуратура ХМАО заставила перевозчика-банкрота рассчитаться с долгами по зарплате

В ХМАО перевозчик задолжал зарплату на 2.8 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заставила предприятие погасить долг по зарплате в 2.8 миллионов рублей
Прокуратура заставила предприятие погасить долг по зарплате в 2.8 миллионов рублей Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура заставила выплатить обанкротившегося перевозчика ООО «Промсервис» долги по зарплате в 2.8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что бывшим работникам организации-банкрота не выплачена заработная плата в размере более 2,8 млн рублей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность перед работниками погашен», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Предприятие также было привлечено к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работникам тюменской фирмы почти полгода не выдают зарплату. По словам источника агентства, с самого начала работы в организации начались перебои с выплатами, каждые две недели сотрудникам на руки выдавали только по 10 тысяч рублей.

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В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура заставила выплатить обанкротившегося перевозчика ООО «Промсервис» долги по зарплате в 2.8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Установлено, что бывшим работникам организации-банкрота не выплачена заработная плата в размере более 2,8 млн рублей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность перед работниками погашен», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Предприятие также было привлечено к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работникам тюменской фирмы почти полгода не выдают зарплату. По словам источника агентства, с самого начала работы в организации начались перебои с выплатами, каждые две недели сотрудникам на руки выдавали только по 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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