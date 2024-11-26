В Госдуму внесли законопроект об отмене запрета «Талибана»* в РФ

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета на деятельность «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России. Группа сенаторов и депутатов предлагает временно исключать организации из списка запрещенных, если они прекратили деятельность, связанную с терроризмом.
«Запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть приостановлен по решению суда РФ», — говорится в тексте законопроекта. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Группа сенаторов и депутатов предлагает временно выводить организации из списка запрещенных, если они прекратили свою деятельность, связанную с терроризмом. Решение о приостановлении запрета может приниматься судом по заявлению Генерального прокурора.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 25 ноября на встрече с афганскими представителями обсудил возможность исключения движения Талибан из «черного списка» России. Шойгу выразил намерение России укрепить двустороннее сотрудничество с Афганистаном.
*Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета на деятельность «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России. Группа сенаторов и депутатов предлагает временно исключать организации из списка запрещенных, если они прекратили деятельность, связанную с терроризмом. «Запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть приостановлен по решению суда РФ», — говорится в тексте законопроекта. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Группа сенаторов и депутатов предлагает временно выводить организации из списка запрещенных, если они прекратили свою деятельность, связанную с терроризмом. Решение о приостановлении запрета может приниматься судом по заявлению Генерального прокурора. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 25 ноября на встрече с афганскими представителями обсудил возможность исключения движения Талибан из «черного списка» России. Шойгу выразил намерение России укрепить двустороннее сотрудничество с Афганистаном. *Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.