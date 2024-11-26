В Госдуму внесли законопроект об отмене запрета «Талибана»* в РФ

26 ноября 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают временно выводить организации из списка запрещенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета на деятельность «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России. Группа сенаторов и депутатов предлагает временно исключать организации из списка запрещенных, если они прекратили деятельность, связанную с терроризмом. «Запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть приостановлен по решению суда РФ», — говорится в тексте законопроекта. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Группа сенаторов и депутатов предлагает временно выводить организации из списка запрещенных, если они прекратили свою деятельность, связанную с терроризмом. Решение о приостановлении запрета может приниматься судом по заявлению Генерального прокурора. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 25 ноября на встрече с афганскими представителями обсудил возможность исключения движения Талибан из «черного списка» России. Шойгу выразил намерение России укрепить двустороннее сотрудничество с Афганистаном. *Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета на деятельность «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России. Группа сенаторов и депутатов предлагает временно исключать организации из списка запрещенных, если они прекратили деятельность, связанную с терроризмом. «Запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть приостановлен по решению суда РФ», — говорится в тексте законопроекта. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Группа сенаторов и депутатов предлагает временно выводить организации из списка запрещенных, если они прекратили свою деятельность, связанную с терроризмом. Решение о приостановлении запрета может приниматься судом по заявлению Генерального прокурора. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 25 ноября на встрече с афганскими представителями обсудил возможность исключения движения Талибан из «черного списка» России. Шойгу выразил намерение России укрепить двустороннее сотрудничество с Афганистаном. *Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.