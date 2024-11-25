Шойгу рассказал о планах исключить Талибан* из черного списка

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с представителями Афганистана обсудил возможность исключения движения Талибан* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из «черного списка» России. Об этом сообщил портал афганский новостной интернет-портал Alemarah.
«Шойгу сообщил о намерении России поднять двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского Эмирата из черного списка России для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем», — передает Alemarah. Там добавили, что делегации России и Афганистана встретились сегодня, 25 ноября.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о завершении подготовительных работ по вопросу исключения движения Талибан* из списка террористических организаций. Он отметил, что «Талибан» проявляет готовность активно противостоять наиболее экстремистскому направлению ИГИЛ**, передает RT.
*Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
**»Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической в РФ.
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