Шойгу рассказал о планах исключить Талибан* из черного списка

Alemarah: Шойгу хочет исключить Талибан* из черного списка России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Талибан* планируется исключить из «черного списка» для дальнейшего сотрудничества
Талибан* планируется исключить из «черного списка» для дальнейшего сотрудничества Фото:

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с представителями Афганистана обсудил возможность исключения движения Талибан* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из «черного списка» России. Об этом сообщил портал афганский новостной интернет-портал Alemarah.

«Шойгу сообщил о намерении России поднять двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского Эмирата из черного списка России для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем», — передает Alemarah. Там добавили, что делегации России и Афганистана встретились сегодня, 25 ноября.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о завершении подготовительных работ по вопросу исключения движения Талибан* из списка террористических организаций. Он отметил, что «Талибан» проявляет готовность активно противостоять наиболее экстремистскому направлению ИГИЛ**, передает RT.

*Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

**»Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с представителями Афганистана обсудил возможность исключения движения Талибан* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из «черного списка» России. Об этом сообщил портал афганский новостной интернет-портал Alemarah. «Шойгу сообщил о намерении России поднять двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского Эмирата из черного списка России для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем», — передает Alemarah. Там добавили, что делегации России и Афганистана встретились сегодня, 25 ноября. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о завершении подготовительных работ по вопросу исключения движения Талибан* из списка террористических организаций. Он отметил, что «Талибан» проявляет готовность активно противостоять наиболее экстремистскому направлению ИГИЛ**, передает RT. *Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. **»Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...