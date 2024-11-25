25 ноября 2024

Опасные приложения воруют деньги с банковских карт жителей ХМАО

Полиция ХМАО предупредила жителей о мобильных приложениях, которые крадут деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники украли сотни тысяч рублей с карт жителей ХМАО с помощью поддельных мобильных приложений
Мошенники украли сотни тысяч рублей с карт жителей ХМАО с помощью поддельных мобильных приложений Фото:

Полиция ХМАО предупредила жителей об опасных мобильных приложениях, которые мошенники используют для кражи денег. Подобные случаи произошли с жителями Нижневартовска и Кондинского района, которые потеряли сотни тысяч рублей из-за поддельных приложений для записи к врачу и замены счетчиков.

«В Нижневартовске мошенник под видом сотрудника поликлиники обманул пенсионера, заставив установить поддельное приложение для записи на прием к врачу, из-за чего со счета мужчины исчезло 280 тысяч рублей. В поселке Междуреченском аферист, представившись сотрудником „Энергосбыта“, обманул 68-летнего жителя на 212 тысяч рублей, предложив скачать приложение для замены счетчиков», — сообщила окружная полиция в telegram-канале.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Всего за сутки полиция ХМАО зафиксировала 23 случая дистанционной кражи средств с банковских карт.

Ранее URA.RU писало, что мошенники нашли новый способ обмана жителей ХМАО в Telegram. Они взломали аккаунт жительницы Сургута и от ее лица провели массовую рассылку.

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Полиция ХМАО предупредила жителей об опасных мобильных приложениях, которые мошенники используют для кражи денег. Подобные случаи произошли с жителями Нижневартовска и Кондинского района, которые потеряли сотни тысяч рублей из-за поддельных приложений для записи к врачу и замены счетчиков. «В Нижневартовске мошенник под видом сотрудника поликлиники обманул пенсионера, заставив установить поддельное приложение для записи на прием к врачу, из-за чего со счета мужчины исчезло 280 тысяч рублей. В поселке Междуреченском аферист, представившись сотрудником „Энергосбыта“, обманул 68-летнего жителя на 212 тысяч рублей, предложив скачать приложение для замены счетчиков», — сообщила окружная полиция в telegram-канале. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Всего за сутки полиция ХМАО зафиксировала 23 случая дистанционной кражи средств с банковских карт. Ранее URA.RU писало, что мошенники нашли новый способ обмана жителей ХМАО в Telegram. Они взломали аккаунт жительницы Сургута и от ее лица провели массовую рассылку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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