Полиция ХМАО предупредила жителей об опасных мобильных приложениях, которые мошенники используют для кражи денег. Подобные случаи произошли с жителями Нижневартовска и Кондинского района, которые потеряли сотни тысяч рублей из-за поддельных приложений для записи к врачу и замены счетчиков.
«В Нижневартовске мошенник под видом сотрудника поликлиники обманул пенсионера, заставив установить поддельное приложение для записи на прием к врачу, из-за чего со счета мужчины исчезло 280 тысяч рублей. В поселке Междуреченском аферист, представившись сотрудником „Энергосбыта“, обманул 68-летнего жителя на 212 тысяч рублей, предложив скачать приложение для замены счетчиков», — сообщила окружная полиция в telegram-канале.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Всего за сутки полиция ХМАО зафиксировала 23 случая дистанционной кражи средств с банковских карт.
Ранее URA.RU писало, что мошенники нашли новый способ обмана жителей ХМАО в Telegram. Они взломали аккаунт жительницы Сургута и от ее лица провели массовую рассылку.
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