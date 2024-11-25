25 ноября 2024

Спецназовец спас челябинского школьника, у которого в руках взорвалась петарда

В Челябинске у школьника в руках взорвалась петарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, росгвардия
Сотрудник Росгвардии спас ребенку жизнь Фото:

В Челябинске у 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Доврачебную экстренную помощь ему успел оказать фельдшер ОМОН «Атом» управления Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Фельдшер ОМОН „Атом“ управления Росгвардии по Челябинской области оказал доврачебную помощь 11-летнему мальчику, у которого в руке взорвалась петарда. Быстрые и грамотные действия спецназовца спасли ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Старший лейтенант полиции Ринар Г. ждал своего ребенка рядом с домом №42 на улице Туруханской в Челябинске. В какой-то момент он услышал громкий хлопок и увидел, как из-за угла выбежал плачущий мальчик. Ребенок играл с петардой, которая взорвалась у него в руках. Росгвардеец незамедлительно вызвал скорую и до прибытия медиков оказывал ребенку первую помощь. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности, добавили в ведомстве.

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В Челябинске у 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Доврачебную экстренную помощь ему успел оказать фельдшер ОМОН «Атом» управления Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Фельдшер ОМОН „Атом“ управления Росгвардии по Челябинской области оказал доврачебную помощь 11-летнему мальчику, у которого в руке взорвалась петарда. Быстрые и грамотные действия спецназовца спасли ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Старший лейтенант полиции Ринар Г. ждал своего ребенка рядом с домом №42 на улице Туруханской в Челябинске. В какой-то момент он услышал громкий хлопок и увидел, как из-за угла выбежал плачущий мальчик. Ребенок играл с петардой, которая взорвалась у него в руках. Росгвардеец незамедлительно вызвал скорую и до прибытия медиков оказывал ребенку первую помощь. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности, добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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