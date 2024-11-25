Спецназовец спас челябинского школьника, у которого в руках взорвалась петарда

В Челябинске у школьника в руках взорвалась петарда

26 ноября 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Сотрудник Росгвардии спас ребенку жизнь Фото: Роман Наумов © URA.RU В Челябинске у 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Доврачебную экстренную помощь ему успел оказать фельдшер ОМОН «Атом» управления Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Фельдшер ОМОН „Атом“ управления Росгвардии по Челябинской области оказал доврачебную помощь 11-летнему мальчику, у которого в руке взорвалась петарда. Быстрые и грамотные действия спецназовца спасли ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Старший лейтенант полиции Ринар Г. ждал своего ребенка рядом с домом №42 на улице Туруханской в Челябинске. В какой-то момент он услышал громкий хлопок и увидел, как из-за угла выбежал плачущий мальчик. Ребенок играл с петардой, которая взорвалась у него в руках. Росгвардеец незамедлительно вызвал скорую и до прибытия медиков оказывал ребенку первую помощь. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности, добавили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске у 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Доврачебную экстренную помощь ему успел оказать фельдшер ОМОН «Атом» управления Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Фельдшер ОМОН „Атом“ управления Росгвардии по Челябинской области оказал доврачебную помощь 11-летнему мальчику, у которого в руке взорвалась петарда. Быстрые и грамотные действия спецназовца спасли ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Старший лейтенант полиции Ринар Г. ждал своего ребенка рядом с домом №42 на улице Туруханской в Челябинске. В какой-то момент он услышал громкий хлопок и увидел, как из-за угла выбежал плачущий мальчик. Ребенок играл с петардой, которая взорвалась у него в руках. Росгвардеец незамедлительно вызвал скорую и до прибытия медиков оказывал ребенку первую помощь. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности, добавили в ведомстве.