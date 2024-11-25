Компании ХМАО резко подняли зарплаты водителям из-за дефицита кадров

В Югре предприятия повышают предлагаемые зарплаты для водителей, чтобы решить проблему с дефицитом кадров. Больше всего, по сравнению с прошлым годом, оплата выросла у специалистов, которые работают с большегрузами, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».
«Наибольший рост средних зарплатных предложений в сравнении с осенью прошлого года зафиксирован на позициях водителей самосвала — соискателям стали предлагать на 22% больше, чем годом ранее. Осенью этого года кандидаты на такие вакансии могли рассчитывать в среднем на 126 267 рублей в месяц при условии полной занятости», — говорится в исследовании.
Вместе с этим зарплаты выросли и у водителей-экспедиторов на 19%, в среднем превысив 100 тысяч рублей. А при работе на легковушках оплата подросла на 2%, примерно до 73,5 тысячи.
«В три раза чаще искали машинистов автовышки. На 59% больше стало предложений для водителей-дальнобойщиков и на 36% — для водителей рефрижератора», — уточняет директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса Артем Егоренков.
Ранее URA.RU рассказывало, сколько югорские компании готовы платить сотрудникам без опыта. Тогда в топ высокооплачиваемых профессий попали токари, фрезеровщики и шлифовщики.
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