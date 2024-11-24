В ХМАО специалистам без опыта работы готовы платить 140 тысяч рублей

В ХМАО работодатели готовы предложить токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам без опыта работы среднюю зарплату в 140 тысяч рублей, а машинисты, впервые устраивающиеся на работу, могут получать 136,8 тысячи рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики портала HH.ru.
«За сентябрь — ноябрь 2024 года в ХМАО было открыто 12,1 тысячи вакансий, где не требовался опыт работы. Наибольшие зарплаты работодатели готовы предложить токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам — 140 000 рублей, а также машинистам — 136 800 рублей», — говорится в сообщении.
В топ высокооплачиваемых вакансий без опыта работы, помимо вышеперечисленных, вошли водители с зарплатой 127,5 тысячи рублей, курьеры (110 тысяч рублей), сварщики (105 тысяч рублей). Замыкают список супервайзеры, автослесари, автомеханики, маляры и штукатуры с доходами от 100 до 104,7 тысячи рублей.
В ХМАО соискателям, которые ищут дополнительный заработок, подойдут вакансии с неполным днём, свободным или гибким графиком. Заработок от 5 000 до 12 000 рублей за смену предлагают курьеру в Сургуте, а в Нижневартовске аниматору в агентстве по организации детских праздников обещают платить 1 200 рублей за час.
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