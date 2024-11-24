24 ноября 2024
23 ноября 2024

В ХМАО специалистам без опыта работы готовы платить 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО 140 000 рублей могут зарабатывать токари и фрезеровщики без опыта работы
В ХМАО 140 000 рублей могут зарабатывать токари и фрезеровщики без опыта работы Фото:

В ХМАО работодатели готовы предложить токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам без опыта работы среднюю зарплату в 140 тысяч рублей, а машинисты, впервые устраивающиеся на работу, могут получать 136,8 тысячи рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики портала HH.ru.

«За сентябрь — ноябрь 2024 года в ХМАО было открыто 12,1 тысячи вакансий, где не требовался опыт работы. Наибольшие зарплаты работодатели готовы предложить токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам — 140 000 рублей, а также машинистам — 136 800 рублей», — говорится в сообщении.

В топ высокооплачиваемых вакансий без опыта работы, помимо вышеперечисленных, вошли водители с зарплатой 127,5 тысячи рублей, курьеры (110 тысяч рублей), сварщики (105 тысяч рублей). Замыкают список супервайзеры, автослесари, автомеханики, маляры и штукатуры с доходами от 100 до 104,7 тысячи рублей.

В ХМАО соискателям, которые ищут дополнительный заработок, подойдут вакансии с неполным днём, свободным или гибким графиком. Заработок от 5 000 до 12 000 рублей за смену предлагают курьеру в Сургуте, а в Нижневартовске аниматору в агентстве по организации детских праздников обещают платить 1 200 рублей за час.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО работодатели готовы предложить токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам без опыта работы среднюю зарплату в 140 тысяч рублей, а машинисты, впервые устраивающиеся на работу, могут получать 136,8 тысячи рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики портала HH.ru. «За сентябрь — ноябрь 2024 года в ХМАО было открыто 12,1 тысячи вакансий, где не требовался опыт работы. Наибольшие зарплаты работодатели готовы предложить токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам — 140 000 рублей, а также машинистам — 136 800 рублей», — говорится в сообщении. В топ высокооплачиваемых вакансий без опыта работы, помимо вышеперечисленных, вошли водители с зарплатой 127,5 тысячи рублей, курьеры (110 тысяч рублей), сварщики (105 тысяч рублей). Замыкают список супервайзеры, автослесари, автомеханики, маляры и штукатуры с доходами от 100 до 104,7 тысячи рублей. В ХМАО соискателям, которые ищут дополнительный заработок, подойдут вакансии с неполным днём, свободным или гибким графиком. Заработок от 5 000 до 12 000 рублей за смену предлагают курьеру в Сургуте, а в Нижневартовске аниматору в агентстве по организации детских праздников обещают платить 1 200 рублей за час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...