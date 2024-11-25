Суда на воздушной подушке перестали курсировать между Салехардом и Лабытнанги

Из-за ветра суда временно не курсируют на переправе (архивное фото)
Суда на воздушной подушке «Нептун-23» временно перестали курсировать на переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) из-за погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Суда на воздушной подушке приостановили свою работу из-за усиления ветра», — рассказали на официальной странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Синоптики предупреждали, что сильный ветер может стать причиной ограничения движения судов на переправе.
Ранее URA.RU сообщало об усилении ветра с 23 по 27 ноября в ЯНАО. В эти дни возможно временное прекращение движения судов на переправе через Обь.
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