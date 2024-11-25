25 ноября 2024

Суда на воздушной подушке перестали курсировать между Салехардом и Лабытнанги

Ветер стал причиной остановки судов на переправе Салехард — Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ветра суда временно не курсируют на переправе (архивное фото)
Из-за ветра суда временно не курсируют на переправе (архивное фото) Фото:

Суда на воздушной подушке «Нептун-23» временно перестали курсировать на переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) из-за погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Суда на воздушной подушке приостановили свою работу из-за усиления ветра», — рассказали на официальной странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Синоптики предупреждали, что сильный ветер может стать причиной ограничения движения судов на переправе.

Ранее URA.RU сообщало об усилении ветра с 23 по 27 ноября в ЯНАО. В эти дни возможно временное прекращение движения судов на переправе через Обь.

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Суда на воздушной подушке «Нептун-23» временно перестали курсировать на переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) из-за погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Суда на воздушной подушке приостановили свою работу из-за усиления ветра», — рассказали на официальной странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Синоптики предупреждали, что сильный ветер может стать причиной ограничения движения судов на переправе. Ранее URA.RU сообщало об усилении ветра с 23 по 27 ноября в ЯНАО. В эти дни возможно временное прекращение движения судов на переправе через Обь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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