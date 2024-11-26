Силуанов заявил, что доллар за 105 рублей это выгодный курс

Текущий курс рубля на рынке «Форекс», который составляет 105 рублей за доллар, создает благоприятные условия для экспортеров. С таким мнением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Сейчас уровень курса рубля благоприятен для экспорта», — передает слова главы Минфина агентство «ПРАЙМ». Силуанов также отметил, что для экономики важнее не процентная ставка Центробанка России, а уровень курса рубля.
Он подчеркнул, что не намерен оценивать курс как положительный или отрицательный. Силуанов отметил лишь его положительное влияние в вопросе экспортных возможностей.
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