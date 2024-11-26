Силуанов заявил, что доллар за 105 рублей это выгодный курс

Силуанов: текущий курс рубля выгоден для экспорта
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Процентная ставка ЦБ не важна в вопросе экспорта, заявил Силуанов
Процентная ставка ЦБ не важна в вопросе экспорта, заявил Силуанов Фото:

Текущий курс рубля на рынке «Форекс», который составляет 105 рублей за доллар, создает благоприятные условия для экспортеров. С таким мнением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сейчас уровень курса рубля благоприятен для экспорта», — передает слова главы Минфина агентство «ПРАЙМ». Силуанов также отметил, что для экономики важнее не процентная ставка Центробанка России, а уровень курса рубля.

Он подчеркнул, что не намерен оценивать курс как положительный или отрицательный. Силуанов отметил лишь его положительное влияние в вопросе экспортных возможностей.

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Текущий курс рубля на рынке «Форекс», который составляет 105 рублей за доллар, создает благоприятные условия для экспортеров. С таким мнением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Сейчас уровень курса рубля благоприятен для экспорта», — передает слова главы Минфина агентство «ПРАЙМ». Силуанов также отметил, что для экономики важнее не процентная ставка Центробанка России, а уровень курса рубля. Он подчеркнул, что не намерен оценивать курс как положительный или отрицательный. Силуанов отметил лишь его положительное влияние в вопросе экспортных возможностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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