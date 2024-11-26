Во дворе многоэтажки в Екатеринбурге обнаружили труп. Фото

26 ноября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

На место вызвали силовиков и медиков (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге во дворе 16-этажного дома по улице Сыромолотова обнаружили труп мужчины. На место вызвали скорую и полицию, рассказал очевидец. «Во дворе по адресу Сыромолотова, 12 умер мужчина. Причины неизвестны. Полиция и медики ходят туда-сюда», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил. Однако источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что предварительно криминал в инциденте не усматривается. telegram-канал «Екатеринбург ЧП» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во дворе 16-этажного дома по улице Сыромолотова обнаружили труп мужчины. На место вызвали скорую и полицию, рассказал очевидец. «Во дворе по адресу Сыромолотова, 12 умер мужчина. Причины неизвестны. Полиция и медики ходят туда-сюда», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил. Однако источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что предварительно криминал в инциденте не усматривается.