На место вызвали силовиков и медиков (архивное фото)
В Екатеринбурге во дворе 16-этажного дома по улице Сыромолотова обнаружили труп мужчины. На место вызвали скорую и полицию, рассказал очевидец.
«Во дворе по адресу Сыромолотова, 12 умер мужчина. Причины неизвестны. Полиция и медики ходят туда-сюда», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил. Однако источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что предварительно криминал в инциденте не усматривается.
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