Во дворе многоэтажки в Екатеринбурге обнаружили труп. Фото

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
На место вызвали силовиков и медиков (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во дворе 16-этажного дома по улице Сыромолотова обнаружили труп мужчины. На место вызвали скорую и полицию, рассказал очевидец.

«Во дворе по адресу Сыромолотова, 12 умер мужчина. Причины неизвестны. Полиция и медики ходят туда-сюда», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил. Однако источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что предварительно криминал в инциденте не усматривается.

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В Екатеринбурге во дворе 16-этажного дома по улице Сыромолотова обнаружили труп мужчины. На место вызвали скорую и полицию, рассказал очевидец. «Во дворе по адресу Сыромолотова, 12 умер мужчина. Причины неизвестны. Полиция и медики ходят туда-сюда», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил. Однако источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что предварительно криминал в инциденте не усматривается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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