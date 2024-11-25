В ХМАО пересмотрят налоговые льготы для бизнеса

Власти ХМАО хотят улучшить налоговую систему, отказавшись от неэффективных льгот. Проект изменений предложила заместитель губернатора Югры и директор департамента финансов Вера Дюдина на заседании окружного правительства, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«На основании полученных результатов оценки эффективности налоговых расходов за 2023 год, предлагается отменить неэффективные и невостребованные налоговые льготы. Для ряда организаций выявлена минимальная бюджетная отдача и отсутствие самоокупаемости налоговых льгот за пятилетний период», — отметила Дюдина.
Проект предусматривает отмену налоговых льгот для производителей напитков с 1 января 2025 года. Также предлагается убрать вычеты для организаций, работающих в сфере информационных технологий, в отношении объектов связи и центров обработки данных. С 1 января 2026 года планируется отмена поддержки для организаций, владеющих недвижимостью, относящейся к газораспределительным сетям, и вычет из налоговой базы для недвижимости, налоговая база по которой определяется по кадастровой стоимости. Ожидается, что такие меры принесут в бюджет дополнительные 28,9 млн рублей.
Одновременно с этим власти Югры предложили ввести новые налоговые льготы. Они будут предоставляться заказчикам, заключающим контракты с инвестиционными обязательствами в промышленности, а также резидентам Арктической зоны России. Налоговые расходы на эти льготы оцениваются в 238,9 млн рублей за период 2025–2027 годов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыли расходы на содержание окружных властей. Проект бюджета опубликован на сайте югорского департамента финансов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!