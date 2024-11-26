В Питере задержали главного полицейского Центрального района

Руководитель управления МВД России по Центральному району Санкт-Петербурга был арестован в связи с обвинениями в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении начальника УМВД России по Центральному району по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело», — передает пресс-служба. Там добавили, что дело связано со злоупотреблением должностными полномочиями.
По информации следствия, не позднее 8 июля текущего года подозреваемый, находясь в своем офисе, поручил подчиненному оплатить работы по установке шумоизоляции на его личный автомобиль. Также не позднее 24 июня он выдал противоправное распоряжение этому же сотруднику об оплате прогулки на судне по реке Нева.
Сегодня, 26 ноября, следователи совместно с работниками регионального Управления ФСБ задержали подозреваемого. В настоящий момент он передан в городской Главный следственный комитет для проведения необходимых следственных мероприятий. В его доме проведен обыск.
Ранее в Санкт-Петербурге произошло задержание одного из руководителей районных подразделений Государственной автомобильной инспекции по подозрению в даче взятки сотруднику Федеральной службы безопасности, сообщает 47news. Предполагается, что начальник ГАИ передал 500 тысяч рублей знакомому из службы «М» УФСБ по городу.
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