Убийцу девушки на Эльмаше спрятали от СМИ. Фото, видео

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Писков прятал лицо под маской и старался не смотреть на людей
Писков прятал лицо под маской и старался не смотреть на людей Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга закрыли от прессы избрание меры пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девушки на Эльмаше Аркадию Пискову. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий.

Это сделано по просьбе прокурора, который сослался на тайну следствия. Суд согласился и удалил журналистов из зала. Когда предполагаемого убийцу вели по коридору, он старался скрыть лицо под медицинской маской. На вопрос, согласен ли он с предъявленным обвинением, Писков не ответил. Однако чуть позже рассказал, что ранее был судим за побои и находится в разводе с женой.

Именно к ней в роковой день, 23 ноября, он зашел по некому делу. По стечению обстоятельств, во дворе дома Писков встретил сестру бывшей супруги. В порыве внезапной ненависти он выхватил нож и перерезал 27-летней свояченице горло. Позже он объяснил силовикам, что находился в длительном запое, и расправиться с несчастной его якобы заставили голоса в голове.

Убийство на Эльмаше было совершено с особой жестокостью
Убийство на Эльмаше было совершено с особой жестокостью
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В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга закрыли от прессы избрание меры пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девушки на Эльмаше Аркадию Пискову. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. Это сделано по просьбе прокурора, который сослался на тайну следствия. Суд согласился и удалил журналистов из зала. Когда предполагаемого убийцу вели по коридору, он старался скрыть лицо под медицинской маской. На вопрос, согласен ли он с предъявленным обвинением, Писков не ответил. Однако чуть позже рассказал, что ранее был судим за побои и находится в разводе с женой. Именно к ней в роковой день, 23 ноября, он зашел по некому делу. По стечению обстоятельств, во дворе дома Писков встретил сестру бывшей супруги. В порыве внезапной ненависти он выхватил нож и перерезал 27-летней свояченице горло. Позже он объяснил силовикам, что находился в длительном запое, и расправиться с несчастной его якобы заставили голоса в голове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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