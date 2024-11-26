Убийцу девушки на Эльмаше спрятали от СМИ. Фото, видео

26 ноября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Писков прятал лицо под маской и старался не смотреть на людей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета На Эльмаше девушке перерезали горло В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга закрыли от прессы избрание меры пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девушки на Эльмаше Аркадию Пискову. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. Это сделано по просьбе прокурора, который сослался на тайну следствия. Суд согласился и удалил журналистов из зала. Когда предполагаемого убийцу вели по коридору, он старался скрыть лицо под медицинской маской. На вопрос, согласен ли он с предъявленным обвинением, Писков не ответил. Однако чуть позже рассказал, что ранее был судим за побои и находится в разводе с женой. Именно к ней в роковой день, 23 ноября, он зашел по некому делу. По стечению обстоятельств, во дворе дома Писков встретил сестру бывшей супруги. В порыве внезапной ненависти он выхватил нож и перерезал 27-летней свояченице горло. Позже он объяснил силовикам, что находился в длительном запое, и расправиться с несчастной его якобы заставили голоса в голове. Убийство на Эльмаше было совершено с особой жестокостью Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга закрыли от прессы избрание меры пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девушки на Эльмаше Аркадию Пискову. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. Это сделано по просьбе прокурора, который сослался на тайну следствия. Суд согласился и удалил журналистов из зала. Когда предполагаемого убийцу вели по коридору, он старался скрыть лицо под медицинской маской. На вопрос, согласен ли он с предъявленным обвинением, Писков не ответил. Однако чуть позже рассказал, что ранее был судим за побои и находится в разводе с женой. Именно к ней в роковой день, 23 ноября, он зашел по некому делу. По стечению обстоятельств, во дворе дома Писков встретил сестру бывшей супруги. В порыве внезапной ненависти он выхватил нож и перерезал 27-летней свояченице горло. Позже он объяснил силовикам, что находился в длительном запое, и расправиться с несчастной его якобы заставили голоса в голове.