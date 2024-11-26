В ХМАО мать двоих детей убила ухажера, пытавшегося ее задушить

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Югорчанка зарезала мужчину, который пытался ее задушить
Югорчанка зарезала мужчину, который пытался ее задушить Фото:

В ХМАО мать двоих детей убила сожителя во время самообороны — он пытался ее задушить в порыве ревности. Женщина приговорена к году лишения свободы в исправительной колонии, сообщается в базе данных Югорского районного суда.

«[Осужденная] превышая пределы необходимой обороны, нанесла имевшимся при себе ножом [пострадавшему] один удар в область грудной клетки, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки в виде колото-резаной раны», — сообщается в картотеке. От полученных ранений мужчина умер на месте.

Суд приговорил югорчанку к году лишения свободы по статье 108 УК РФ «убийство при превышении пределов самообороны» с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина имеет двое малолетних детей, которых опекает бывшая свекровь.

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В ХМАО мать двоих детей убила сожителя во время самообороны — он пытался ее задушить в порыве ревности. Женщина приговорена к году лишения свободы в исправительной колонии, сообщается в базе данных Югорского районного суда. «[Осужденная] превышая пределы необходимой обороны, нанесла имевшимся при себе ножом [пострадавшему] один удар в область грудной клетки, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки в виде колото-резаной раны», — сообщается в картотеке. От полученных ранений мужчина умер на месте. Суд приговорил югорчанку к году лишения свободы по статье 108 УК РФ «убийство при превышении пределов самообороны» с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина имеет двое малолетних детей, которых опекает бывшая свекровь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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