В ХМАО мать двоих детей убила ухажера, пытавшегося ее задушить

В ХМАО мать двоих детей убила сожителя во время самообороны — он пытался ее задушить в порыве ревности. Женщина приговорена к году лишения свободы в исправительной колонии, сообщается в базе данных Югорского районного суда.
«[Осужденная] превышая пределы необходимой обороны, нанесла имевшимся при себе ножом [пострадавшему] один удар в область грудной клетки, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки в виде колото-резаной раны», — сообщается в картотеке. От полученных ранений мужчина умер на месте.
Суд приговорил югорчанку к году лишения свободы по статье 108 УК РФ «убийство при превышении пределов самообороны» с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина имеет двое малолетних детей, которых опекает бывшая свекровь.
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