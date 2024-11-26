ВСУ атаковали Курск американскими ракетами АТACMS

За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по объектам в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Так, 23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами „ATACMS“ американского производства нанес удар в районе н.п. Лотаревка (37 км сев.-зап. Курск) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. <...> 25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами „ATACMS“ по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино)», — передает Минобороны в своем telegram-канале.
Там добавили, что 23 ноября во время проведения операций по противовоздушной обороне расчетами зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» были перехвачены три ракеты типа ATACMS. Однако две смогли достичь своих целей, в результате чего была повреждена радиолокационная станция и ранены военнослужащие.
В результате атаки 25 ноября семь ракет были успешно уничтожены. Однако одна ракета достигла цели, что привело к падению осколков. Двое военнослужащих получили легкие ранения. Минобороны России продолжает контролировать ситуацию и готовит ответные меры.
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