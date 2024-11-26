Достойная оплата и гибкий график: где курганские пенсионеры могут заработать до 118 000 рублей

Курганских пенсионеров зовут работать в такси и кассирами
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские пенсионеры могут подработать в такси
Курганские пенсионеры могут подработать в такси Фото:

Курганская область предлагает множество возможностей для пенсионеров, желающих подработать. URA.RU сделало подборку актуальных вакансий с подробностями.

Водитель такси (компания Maxim)

Зарплата: до 100 000 рублей в месяц.

Условия работы: График свободный, можно работать всего несколько часов в день. Подключение водителей на авто с любой брендировкой. Конечный адрес известен сразу, выбор заказов включает поездки и доставку посылок.

Работодатель: Компания Maxim — известный сервис такси, предлагающий гибкие условия работы для водителей.

Продавец-кассир (Пятерочка)Зарплата: от 23 000 до 33 000 рублей в месяц.

Условия работы: Гибкий график, возможность карьерного роста. Открыты вакансии для людей без опыта работы.

Работодатель: Сеть магазинов «Пятерочка» — одна из крупнейших продуктовых сетей в России, предлагающая стабильную работу и социальные гарантии.

Водитель-курьер (частное лицо)

Зарплата: от 52 000 до 118 400 рублей в месяц.

Условия работы: Вечерняя подработка, ежедневная оплата. Работа на личном автомобиле, доставка товаров по городу.

Работодатель: Частное лицо, предлагающее гибкие условия работы для курьеров.

Оператор call-центра (МегаФон)

Зарплата: договорная.

Условия работы: Удаленная работа с возможностью выбора смен — 4, 6 или 8 часов. Оформление по ТК РФ с первого дня.

Работодатель: МегаФон — один из крупнейших операторов связи в России, предлагающий стабильные условия труда.

Лаборант химического анализа (Российские железные дороги)

Зарплата: от 35 000 рублей в месяц.

Условия работы: Официальное трудоустройство, льготные и бесплатные железнодорожные билеты для работников.

Работодатель: РЖД — надежный работодатель с хорошими условиями труда и социальной поддержкой.

URA.RU ранее писало, что на оборонном заводе «Курганприбор» открыты вакансии для руководителей отделов с зарплатой до 200 000 рублей. В частности, требуется начальник бюро металлического литья с опытом от 3 до 6 лет и высшим образованием (от 150 000 до 200 000 рублей). Также ищут руководителя технологического бюро (от 81 000 рублей) и заместителя начальника цеха (от 99 000 до 109 000 рублей).

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Курганская область предлагает множество возможностей для пенсионеров, желающих подработать. URA.RU сделало подборку актуальных вакансий с подробностями. Водитель такси (компания Maxim) Зарплата: до 100 000 рублей в месяц. Условия работы: График свободный, можно работать всего несколько часов в день. Подключение водителей на авто с любой брендировкой. Конечный адрес известен сразу, выбор заказов включает поездки и доставку посылок. Работодатель: Компания Maxim — известный сервис такси, предлагающий гибкие условия работы для водителей. Продавец-кассир (Пятерочка)Зарплата: от 23 000 до 33 000 рублей в месяц. Условия работы: Гибкий график, возможность карьерного роста. Открыты вакансии для людей без опыта работы. Работодатель: Сеть магазинов «Пятерочка» — одна из крупнейших продуктовых сетей в России, предлагающая стабильную работу и социальные гарантии. Водитель-курьер (частное лицо) Зарплата: от 52 000 до 118 400 рублей в месяц. Условия работы: Вечерняя подработка, ежедневная оплата. Работа на личном автомобиле, доставка товаров по городу. Работодатель: Частное лицо, предлагающее гибкие условия работы для курьеров. Оператор call-центра (МегаФон) Зарплата: договорная. Условия работы: Удаленная работа с возможностью выбора смен — 4, 6 или 8 часов. Оформление по ТК РФ с первого дня. Работодатель: МегаФон — один из крупнейших операторов связи в России, предлагающий стабильные условия труда. Лаборант химического анализа (Российские железные дороги) Зарплата: от 35 000 рублей в месяц. Условия работы: Официальное трудоустройство, льготные и бесплатные железнодорожные билеты для работников. Работодатель: РЖД — надежный работодатель с хорошими условиями труда и социальной поддержкой. URA.RU ранее писало, что на оборонном заводе «Курганприбор» открыты вакансии для руководителей отделов с зарплатой до 200 000 рублей. В частности, требуется начальник бюро металлического литья с опытом от 3 до 6 лет и высшим образованием (от 150 000 до 200 000 рублей). Также ищут руководителя технологического бюро (от 81 000 рублей) и заместителя начальника цеха (от 99 000 до 109 000 рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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