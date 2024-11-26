Достойная оплата и гибкий график: где курганские пенсионеры могут заработать до 118 000 рублей

Курганская область предлагает множество возможностей для пенсионеров, желающих подработать. URA.RU сделало подборку актуальных вакансий с подробностями.
Водитель такси (компания Maxim)
Зарплата: до 100 000 рублей в месяц.
Условия работы: График свободный, можно работать всего несколько часов в день. Подключение водителей на авто с любой брендировкой. Конечный адрес известен сразу, выбор заказов включает поездки и доставку посылок.
Работодатель: Компания Maxim — известный сервис такси, предлагающий гибкие условия работы для водителей.
Продавец-кассир (Пятерочка)Зарплата: от 23 000 до 33 000 рублей в месяц.
Условия работы: Гибкий график, возможность карьерного роста. Открыты вакансии для людей без опыта работы.
Работодатель: Сеть магазинов «Пятерочка» — одна из крупнейших продуктовых сетей в России, предлагающая стабильную работу и социальные гарантии.
Водитель-курьер (частное лицо)
Зарплата: от 52 000 до 118 400 рублей в месяц.
Условия работы: Вечерняя подработка, ежедневная оплата. Работа на личном автомобиле, доставка товаров по городу.
Работодатель: Частное лицо, предлагающее гибкие условия работы для курьеров.
Оператор call-центра (МегаФон)
Зарплата: договорная.
Условия работы: Удаленная работа с возможностью выбора смен — 4, 6 или 8 часов. Оформление по ТК РФ с первого дня.
Работодатель: МегаФон — один из крупнейших операторов связи в России, предлагающий стабильные условия труда.
Лаборант химического анализа (Российские железные дороги)
Зарплата: от 35 000 рублей в месяц.
Условия работы: Официальное трудоустройство, льготные и бесплатные железнодорожные билеты для работников.
Работодатель: РЖД — надежный работодатель с хорошими условиями труда и социальной поддержкой.
URA.RU ранее писало, что на оборонном заводе «Курганприбор» открыты вакансии для руководителей отделов с зарплатой до 200 000 рублей. В частности, требуется начальник бюро металлического литья с опытом от 3 до 6 лет и высшим образованием (от 150 000 до 200 000 рублей). Также ищут руководителя технологического бюро (от 81 000 рублей) и заместителя начальника цеха (от 99 000 до 109 000 рублей).
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