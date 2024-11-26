Главный эсер ХМАО Сердюк терпит фиаско в попытке пропиариться на популистской теме

Главный справедливоросс ХМАО Михаил Сердюк терпит фиаско в попытке пропиариться на популистской теме. Он неожиданно выступил с законодательной инициативой о возвращении прямых выборов мэров и вынес вопрос на обсуждение окружной думы. В пояснительной записке к документу Сердюк заявил о непрозрачности процедуры избрания глав муниципалитетов депутатами.
«Законопроектом предлагается установить единый порядок избрания глав городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Ханты- Мансийского автономного округа — Югры на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Практика применения закона в действующей редакции сформировала не прозрачную для населения систему органов управления на уровне муниципальных образований. Глава, избранный представительным органом соответствующего муниципального образования подотчётен избирателям, но не имеет соответствующих полномочий по управлению муниципальным образованием», — указано в пояснительной записке.
При этом, такой способ избрания не помешал представителю «Справедливой России» Денису Третьякову принять участие в выборах мэра Сургута летом 2024 года. Думские юристы не поддержали законопроект Сердюка, обосновав свою позицию повышением расходов, не предусмотренных дефицитным бюджетом региона. Он получил отрицательное заключение ГПУ.
Источники URA.RU в правительстве региона отмечают что депутат, выдвигая заведомо непроходную инициативу, мог преследовать свои интересы. «На этой повестке можно набрать политические очки у электората. Примечательно, что при благоволившей депутату экс-губернатору Натальей Комаровой Сердюк подобные идеи не выносил в публичную плоскость. Теперь же он явно выходит на конфликт с новым руководством югорского внупола. Законопроект завернут на стадии рассмотрения думским комитетом, но это позволит Сердюку и дальше раздувать скандал», — отмечает инсайдер.
Политолог Дмитрий Солонников считает, что такие законопроекты представителей «Справедливой России» в нынешней общественно-политической ситуации являются признаком идейного кризиса в партии. «Давайте сначала победим, давайте наладим работу вертикали власти, так чтобы четко, быстро и однозначно выполняла все команды. Когда наступит счастливая мирная жизнь, спокойная, тогда можно возвращаться к разным красивым вещам, в том числе и к выборам. И с этой позиции многие согласны. Поэтому, скорее всего, сейчас никаких выборов возвращать никто не будет, в Югре в частности, в стране в целом. Заявление — это игра на часть электората, которые хотели бы широкие демократические процедуры везде и всюду, несмотря на сложности. Это и попытка заявить о себе. Партия „Справедливая Россия“ объективно находится в кризисе, и в кризисе организационном, и в кризисе идейном», — подытожил эксперт.
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