Пермяк, устроивший смертельное ДТП с тремя жертвами, вышел по УДО

Сергей Ощепков примерно вел себя в колонии-поселения
Пенсионер Сергей Ощепков из Перми, который устроил аварию на площади Карла Маркса в сентябре 2022 года, вышел по УДО. В смертельном ДТП тогда погибли три женщины, одна получила тяжелые травмы.
«Сергей Ощепков 14 октября освободился из колонии-поселения в поселке Половинка в Чусовском районе. Он добросовестно относился к учебе, соблюдал распорядок дня, был вежлив и корректен в общении с администрацией», — пишет Properm.ru.
В 2022 году 70-летний Ощепков, находясь за рулем иномарки, влетел в остановку с людьми. Виновника ДТП приговорили к 3,5 года колонии-поселения.
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