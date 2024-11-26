Пермяк, устроивший смертельное ДТП с тремя жертвами, вышел по УДО

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Сергей Ощепков примерно вел себя в колонии-поселения
Сергей Ощепков примерно вел себя в колонии-поселения Фото:

Пенсионер Сергей Ощепков из Перми, который устроил аварию на площади Карла Маркса в сентябре 2022 года, вышел по УДО. В смертельном ДТП тогда погибли три женщины, одна получила тяжелые травмы.

«Сергей Ощепков 14 октября освободился из колонии-поселения в поселке Половинка в Чусовском районе. Он добросовестно относился к учебе, соблюдал распорядок дня, был вежлив и корректен в общении с администрацией», — пишет Properm.ru.

В 2022 году 70-летний Ощепков, находясь за рулем иномарки, влетел в остановку с людьми. Виновника ДТП приговорили к 3,5 года колонии-поселения. 

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Пенсионер Сергей Ощепков из Перми, который устроил аварию на площади Карла Маркса в сентябре 2022 года, вышел по УДО. В смертельном ДТП тогда погибли три женщины, одна получила тяжелые травмы. «Сергей Ощепков 14 октября освободился из колонии-поселения в поселке Половинка в Чусовском районе. Он добросовестно относился к учебе, соблюдал распорядок дня, был вежлив и корректен в общении с администрацией», — пишет Properm.ru. В 2022 году 70-летний Ощепков, находясь за рулем иномарки, влетел в остановку с людьми. Виновника ДТП приговорили к 3,5 года колонии-поселения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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