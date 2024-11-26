Тюменские футболисты вылетели из Кубка России в двух шагах от финала

Футболисты «Тюмени» не справились с «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменская команда выбыла из борьбы за престижный трофей
Тюменская команда выбыла из борьбы за престижный трофей Фото:

Тюменские футболисты покинули Кубок России после проигрыша краснодарским спортсменам в серии пенальти во время домашнего матча. Об этом со стадиона «Геолог» рассказал журналист URA.RU.

«В напряженной основной игре тюменцы проигрывали 2-0 по первому тайму, но смогли к концу сравнять счет. Итог решался в серии пенальти, тут хозяева площадки уже не справились с напором и проиграли со счетом 4-3», — сообщил журналист агентства.

Поражение вычеркивает футбольный клуб «Тюмень» из дальнейших игр Кубка. «Краснодар» продолжит борьбу за престижный трофей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские футболисты покинули Кубок России после проигрыша краснодарским спортсменам в серии пенальти во время домашнего матча. Об этом со стадиона «Геолог» рассказал журналист URA.RU. «В напряженной основной игре тюменцы проигрывали 2-0 по первому тайму, но смогли к концу сравнять счет. Итог решался в серии пенальти, тут хозяева площадки уже не справились с напором и проиграли со счетом 4-3», — сообщил журналист агентства. Поражение вычеркивает футбольный клуб «Тюмень» из дальнейших игр Кубка. «Краснодар» продолжит борьбу за престижный трофей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...