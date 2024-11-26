Тюменские футболисты вылетели из Кубка России в двух шагах от финала

Тюменская команда выбыла из борьбы за престижный трофей
Тюменские футболисты покинули Кубок России после проигрыша краснодарским спортсменам в серии пенальти во время домашнего матча. Об этом со стадиона «Геолог» рассказал журналист URA.RU.
«В напряженной основной игре тюменцы проигрывали 2-0 по первому тайму, но смогли к концу сравнять счет. Итог решался в серии пенальти, тут хозяева площадки уже не справились с напором и проиграли со счетом 4-3», — сообщил журналист агентства.
Поражение вычеркивает футбольный клуб «Тюмень» из дальнейших игр Кубка. «Краснодар» продолжит борьбу за престижный трофей.
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