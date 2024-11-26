МИД прокомментировало ситуацию с британским послом, лишенным аккредитации

Москва не допустит на территории России действий агентов британских спецслужб. В случае эскалации ситуации со стороны Лондона, РФ предпримет ответные меры. Так в МИД РФ прокомментировали инцидент с британским дипломатом Уилксом Прайором, лишенным аккредитации.
«Британскому послу [Найджелу Кейси] было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. <...> Кроме того, в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст „зеркальный“ ответ», — передает ведомство в своем telegram-канале.
В МИД добавили, что 26 ноября был вызван британский посол в Москве Кейси из-за информации о том, что второй секретарь британского посольства Уилкс предоставил недостоверные данные при оформлении разрешения на въезд в Россию, тем самым нарушив закон РФ. Также российские правоохранительные органы располагают информацией о том, что упомянутый дипломат связан со спецслужбами Великобритании и занимался разведывательной деятельностью на территории России.
МИД России уведомил о введении более строгих правил для заполнения анкет сотрудниками британского посольства. Также будет ужесточен контроль за их деятельностью в стране.
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